Camilla col cappotto cammello mai indossato prima: l’insolita scelta di stile della regina consorte Camilla ha indossato un camel coat: è raro per la regina consorte indossare toni neutri. L’insolita scelta di stile arriva dopo le dichiarazioni di Meghan Markle.

Re Carlo III e la regina consorte Camilla hanno incontrato i comproprietari del Wrexham AFC: le star di Hollywood Ryan Reynolds e Rob McElhenney. I due attori hanno acquistato nel 2021 la squadra di calcio, una delle più antiche del Galles e del mondo. L'incontro è avvenuto proprio in campo, presso lo stadio Racecourse Ground. La coppia reale ha avuto modo di conoscere i giocatori, lo staff, i dirigenti, i vicepresidenti e tutto il team che segue il club. L'incontro rientra nel tour di Wrexham organizzato per celebrare il suo nuovo status di città, concesso a otto diverse comunità in occasione del Giubileo di Platino della regina Elisabetta. Per l'occasione, la regina consorte ha fatto un'insolita e inaspettata scelta di stile.

Camilla stupisce col camel coat

Il cappotto più chic e trendy dell'autunno è senza dubbio il camel coat, il preferito di Kate Middleton, che lo sfoggia spesso all'arrivo dei primi freddi nei suoi famosi look full color. Il capo è un vero e proprio must have per dei look impeccabili, ma non rientra esattamente nello stile di Camilla. La regina consorte predilige i toni scuri, per questo la scelta del camel coat durante la visita a Wrexham è stata un'eccezione insolita.

La scelta di stile arriva proprio all'indomani del rilascio su Netflix dell'attesissimo documentario Harry&Meghan. Qui la duchessa di Sussex ha spiegato che quando era a Bukingham Palace indossava unicamente toni neutri: bianco, beige, tortora, marrone. Il motivo? Per essere certa di non indossare mai i colori degli altri membri della royal family, come imposto dal protocollo.

"Mi chiedevo: quale colore non indosserebbero mai?": da qui la scelta di tonalità che era certa non rientrassero nella palette di Elisabetta II, Kate Middleton e Camilla. Quest'ultima, quindi, scegliendo il camel coat ha fatto qualcosa che neppure Meghan Markle si sarebbe mai immaginata.

L'insolito look di Camilla a Wrexham

La regina consorte a Wrexham ha indossato un colore che secondo Meghan Markle era improbabile che i reali senior indossassero. Ha scelto un soprabito beige con fila di bottoni sul davanti: il capo non era mai stato indossato prima ed è firmato Anna Valentine. La moglie di re Carlo ha abbinato il nuovo cappottino a qualcosa che invece ha sfoggiato spesso in passato. Il soffice cappello marrone con pelliccia è stato disegnato da Lock & Co e lo indossa da almeno 10 anni. Ha inserito nel look full color anche un paio di stivali alti beige di Russell & Bromley, tutto tono su tono.

Ha infine aggiunto dei guanti scuri e una borsa di Aspinal Of London (brand che vende pelletteria e accessori di lusso): è la Midi Mayfair che Camilla possiede anche in un'altra colorazione. Stranamente, non ha appuntato la tradizionale spilla al soprabito, ma non ha rinunciato ai suoi gioielli preferiti: il braccialetto Vintage Alhambra di Van Cleef & Arpels con quadrifogli blu, da cui non si separa mai e orecchini pendenti di perle. Chissà cosa avrà pensato Meghan Markle vedendola indossare l'unico colore che da lei mai si sarebbe aspettata!