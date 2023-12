Camilla addobba l’albero a Clarence House: velluto verde e spilla di diamanti per l’evento natalizio Camilla ha aperto le porte di Clarence House per addobbare l’albero di Natale con i bambini di alcune associazioni benefiche di cui è madrina. Per l’occasione ha sfoggiato un abito di velluto verde, arricchendolo con un gioiello di famiglia molto particolare.

Il Natale è una delle feste più amate dalla Royal Family britannica e non sorprende che il nuovo re Carlo III sia voluto rimanere fedele alla tradizione a cui sua madre Elisabetta II era legatissima, quella di riunire tutti i Windsor nella residenza di Sandringham a partire dal 24 dicembre. Così come negli anni scorsi, anche in questo 2023 probabilmente Harry e Meghan Markle non ci saranno, a prendere il loro posto saranno i figli di Camilla Laura Lopes e Tom Parker Bowles. Nell'attesa che arrivi il grande giorno della reunion è stata proprio la regina ad attirare tutti i riflettori su di sé: ecco per quale motivo è apparsa nuovamente in pubblico nelle ultime ore.

Camilla addobba l'albero di Natale a Clarence House

Il primo evento natalizio organizzato dalla regina

Ieri sera la regina Camilla ha aperto le porte di Clarence House, la residenza scozzese in cui vive stabilmente col marito Carlo (i due dopo essere saliti sul trono avevano fatto non poco scalpore rifiutando di vivere a Buckingham Palace come da tradizione). Il motivo per cui lo ha fatto? Ha accolto i bambini delle associazioni benefiche Helen & Douglas House e Roald Dahl's Marvellous Children's Charity, di cui da anni è madrina. I piccoli hanno trascorso il pomeriggio con lei, aiutandola a decorare l'albero di Natale allestito nel palazzo reale. Durante l'evento, inoltre, ci sono state due sorprese speciali: l'esibizione dei Bugles of The Rifles e la visita di Babbo Natale con le sue renne, accanto ai quali la regina non ha esitato a posare per degli scatti ufficiali.

Camilla in ME+EM

La storia della spilla indossata da Camilla

Cosa ha indossato Camilla per questo appuntamento super natalizio? Dopo aver brillato alla serata di gala di qualche giorno fa, questa volta ha preferito entrare nel mood delle feste con un lungo abito di velluto verde smeraldo. Si tratta di un modello firmato ME+EM con la gonna scampanata alla caviglia e il bustier-camicia, al quale ha aggiunto un paio di stivali di camoscio neri e il suo bracciale preferito con i quadrifogli di Van Cleef & Arpels. Non è mancato il tocco reale, ovvero la spilla con nodo celtico della collezione di famiglia. Si tratta di un gioiello che la regina Mary ricevette in regalo dallo zar Nicola II di Russia quando sposò l'allora futuro re Giorgio V, contraddistinto da file di diamanti incrociate e da un unico smeraldo cabochon centrale.

Camilla indossa la spilla con nodo celtico