Camilla coi gioielli di Elisabetta II: il mistero dell’insolita spilla al centro dell’abito

A cura di Giusy Dente

Come ogni anno, si è svolto a Buckingham Palace il tradizionale Diplomatic Reception, organizzato stavolta da Re Carlo III e dalla regina Camilla. La coppia reale ha aperto le porte della residenza a un migliaio di ospiti illustri tra cui almeno 500 membri del Corpo Diplomatico, ambasciatori, alti commissari, arcivescovi, ex primi ministri. Erano presenti anche William e Kate. I principi del Galles hanno posato assieme a re e regina per un ritratto ufficiale scattato nella Sala 1844 di Buckingham Palace da Chris Jackson.

Camilla elegantissima in bianco

Per la serata, Camilla ha scelto un look elegantissimo. Ha accolto i suoi ospiti in bianco, affidandosi a uno dei suoi brand del cuore, di cui indossa spessissimo le creazioni. Il vestito impreziosito di ricami è firmato Fiona Clare ed è una new entry nel guardaroba della sovrana. A differenza sua, invece, Kate Middleton ha optato per un outfit riciclato. Bianchi anche i guanti, tocco di stile da vera regina.

Camilla indossa tiara e gioielli di Elisabetta

La moglie di re Carlo ha impreziosito l'outfit aggiungendo dei preziosissimi gioielli della collezione reale. Impossibile non notare la tiara: è la Tiara delle ragazze di Gran Bretagna e Irlanda. Fu regalata all'allora principessa Elisabetta da sua nonna, la regina Mary, quando sposò il duca di Edimburgo nel 1947. La regina Camilla ha aggiunto anche un bracciale di diamanti della regina Elisabetta II e un'insolita spilla: uno stomacher. Per finire, ha indossato la fascia blu dell'Ordine della Giarrettiera e la spilla gialla dell'Ordine della Famiglia Reale.

Che cos'è lo "stomacher"

Lo "stomacher" è chiamato anche "devant de corsage": è un gioiello che si appunta frontalmente sul corpetto di un vestito. È tipicamente associato agli ambienti reali: in particolare tra XVIII e XIX secolo divennero molto gettonati nelle corti, in occasione di ricevimenti e serate di gale. Nella royal family inglese, uno dei pezzi più preziosi è il Delhi Durbar tempestato di smeraldi della regina Mary, che possedeva anche un Diamond Stomacher, realizzato per lei nel 1920.

Quest'ultimo fu ereditato nel 1947 dall'allora principessa Elisabetta, sua nipote, come regalo di nozze quando sposò il principe Filippo (assieme alla Tiara delle ragazze di Gran Bretagna e Irlanda). Lei lo indossò durante la sua prima visita di stato in Norvegia nel 1955 e in poche altre occasioni.

Lo stomacher di diamanti di Camilla ha acceso un dibattito su Twitter, perché in molti ritengono che non si adatti all'abito. Sicuramente è un gioiello insolito da vedere oggi. Molti si chiedono anche se faccia parte della collezione di gioielli ereditata da Elisabetta II, visto che l'accessorio non è mai stato visto prima. Secondo alcuni, potrebbe appartenere alla Regina Madre.