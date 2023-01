Blake Lively e l’allenamento in gravidanza, mostra la foto prima e dopo: “Qualcosa non funziona” “Sto seguendo il programma di Don Saladino. Qualcosa non funziona” ha ironizzato Blake Lively confrontando una foto di oggi e una precedente alla gravidanza.

A cura di Giusy Dente

Blake Lively è un'attrice amatissima, soprattutto da chi la ricorda come la stilosa Serena Van Der Woodsen di Gossip Girl. La Lively misura molto le sue apparizioni pubbliche e ancora di più quelle qui social. A differenza di molte altre colleghe, ha scelto di non condividere la vita privata online e protegge molto i figli dall'esposizione mediatica. La 35enne è sposata dal 2012 con Ryan Reynolds e la coppia ha tre figli. Sono ora in attesa di un quarto bebè e la gravidanza è stata tenuta a lungo top secret. L'attrice sta vivendo questo momento nell'intimità della famiglia, ma ha concesso a fan e follower una rara foto col pancione.

Blake Lively aspetta il quarto figlio

Per annunciare la quarta gravidanza, Blake Lively ha scelto il red carpet. L'attrice si è presentata a un evento di Forbes (il 10th Annual Forbes Power Women's Summit) sfoggiando il pancione fasciato in un aderente abito corto di paillettes dorate. È poi tornata sul red carpet a novembre, in occasione degli American Cinematheque Awards 2022 insieme al marito Ryan Reynolds. Stavolta ha indossato un elegante maxi abito, dalla linea più "over" del precedente. L'attrice ha scelto di non raccontare la gravidanza sui social, si è anzi detta infastidita dagli appostamenti dei fotografi sotto casa, pronti a tutto pur di strappare una foto di famiglia.

Come si allena Blake Lively in gravidanza

In questi mesi l'attrice ha praticato costantemente attività fisica, per tenersi in forma e fare del bene a se stessa e al bambino. Ma qualcosa deve essere andato storto! Ha ironizzato sul suo corpo, così diverso rispetto a pochi mesi fa. Ha messo a confronto una foto del passato con una del presente, assieme al suo personal trainer: "Sto seguendo il programma di Don Saladino da mesi. Qualcosa non funziona" ha scritto. Le foto condivise sono state scattate in momenti diversi e mentre l'allenatore è rimasto uguale, lei oggi appare decisamente diversa, con un pancione ormai evidente. Il corpo sta cambiando, ma il suo umorismo è rimasto lo stesso di sempre.