Blake Lively, l’originale “trucco” per indossare gli abiti che non si abbottonano più in gravidanza Chi ha detto che in gravidanza non si possono continuare a indossare i propri vestiti? Blake Lively ha dimostrato il contrario, rivelando il segreto di stile che usa nonostante il pancione sempre più grosso.

A cura di Valeria Paglionico

Quante sono le future mamme che si ritrovano a dover rivoluzionare il loro armadio negli ultimi mesi di gravidanza? Il pancione cresce giorno dopo giorno nelle settimane che precedono il parto e non sorprende che i propri vestiti debbano essere lasciati nel guardaroba perché diventano troppo stretti. C'è chi risolve la situazione indossando capi premaman o semplicemente oversize e chi, come Blake Lively, affronta tutto con ironia a con fantasia. L'attrice diventata famosa nei panni di Serena Van Der Woodsen di Gossip Girl aspetta il suo quarto figlio e, sebbene preferisca godersi la dolce attesa in forma privata, di tanto in tanto condivide qualche esilarante siparietto familiare sui social. L'ultimo riguarda proprio il suo stile in gravidanza e di certo sarà di grande ispirazione per le donne che si trovano nella stessa situazione.

Il nuovo look "premaman" di Blake Lively

Non è la prima volta che Blake Lively dimostra di vantare una grande ironia, lo aveva già fatto qualche giorno fa mostrandosi prima e durante la gravidanza alle prese con gli allenamenti. Ora la ritroviamo ancora una volta scherzare sugli evidenti cambiamenti fisici legati alla dolce attesa ma, piuttosto che mascherarli, ha deciso di parlarne con serenità proponendo un trick che si rivelerà perfetto per le future mamme. Si è lasciata immortalare in versione glamour con indosso un abito a pois bianchi e neri, un modello con la gonna scampanata alla caviglia total black e la parte superiore scollata e decorata coi pallini. Sebbene sembri essere un capo premaman dall'animo fashion, in realtà nasconde un piccolo segreto.

Blake Lively rivela il suo segreto di stile

Il segreto di stile di Blake Lively in gravidanza

L'attrice ha frugato nel suo armadio e ha pensato bene di mixare due capi tutt'altro che premaman. Nella didascalia della foto ha infatti scritto: "Quando la zip posteriore della gonna non si chiude e la parte anteriore del vestito non si abbottona, indossa entrambi. Chi dice che due cose sbagliate non fanno una cosa giusta?". Ha dunque lasciato sbottonato sul davanti il vestito a pois, appuntandolo solo all'altezza del décolleté, così da trasformarlo in una specie di mantella, e ha coperto la zip posteriore (e aperta) della gonna. In questo modo, Blake ha trovato la soluzione ideale per continuare a sfoggiare i propri abiti anche quando il pancione comincia a diventare "esplosivo". In quante seguiranno il suo esempio, così da non dover più sprecare soldi in look premaman inutilizzabili dopo il parto?