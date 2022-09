Blake Lively mostra il pancione sul red carpet: annuncia la gravidanza con l’abito trasparente L’attrice Blake Lively aspetta il quarto figlio dal marito Ryan Reynolds: ha annunciato la gravidanza sfilando sul red carpet con tacchi vertiginosi.

A cura di Beatrice Manca

La famiglia di Blake Lively e Ryan Reynolds continua a crescere: l'attrice di Gossip Girl e Adaline è incinta e aspetta il quarto figlio. Per annunciare la nuova gravidanza Blake Lively si è affidata a un look scintillante che non lasciava spazio a molti dubbi. L'attrice ha sfilato sul red carpet del Forbes Power Women’s Summit, un evento di Forbes dedicato alla leadership femminile. La notizia, fino a questo momento, era mantenuta top secret: è stato l'abito di paillettes a rivelare il pancione.

L'evoluzione di stile di Blake Lively da Gossip Girl a oggi

Blake Lively, per i millennials, rimarrà sempre la stilosa Serena Van Der Woodsen di Gossip Girl. Da allora però la sua carriera ha fatto un notevole balzo in avanti, e così il suo stile: negli anni ha alternato sofisticati completi mannish e abiti fascianti da vera diva, sempre accompagnati da tacchi vertiginosi. L'incoronazione definitiva è avvenuta al Met Gala 2022, dove ha stregato tutti con un abito ispirato alla Statua della Libertà che cambiava colore. I suoi look premaman hanno fatto epoca: sempre impeccabile, sempre sui tacchi, sempre glamour con blazer e minidress colorati. L'attrice infatti ha già tre figli, nati dal matrimonio con Ryan Reynolds: James, 7 anni, Inez, 5 anni, e Betty, nata due anni fa.

Blake Lively al Met Gala in Versace

Blake Lively annuncia la quarta gravidanza sui tacchi

Dopo essersi goduta una tranquilla estate in famiglia, Blake Lively è tornata sul red carpet lasciando tutti a bocca aperta: ha mostrato il pancione con un abito corto a maniche lunghe trasparente, impreziosito da paillettes dorate e da un morbido fiocco bianco sulla scollatura. Ha completato il look con una fascia satinata tra i capelli, lasciati sciolti e morbidi sulle spalle, e maxi orecchini dorati. L'abito è firmato Valentino e l'attrice di Lanterna Verde lo ha indossato con le celebri scarpe platform del brand, con maxi zeppa e cinturino alla caviglia. Un tacco vertiginoso anche senza pancione, ma Blake Lively ormai è la regina della moda premaman. Serena Van Der Woodsen sarebbe fiera di lei!