Blake Lively sfila sul red carpet con mamma Eliana: la bellezza raggiante di madre e figlia Blake Lively ha condiviso sui social le foto di un evento newyorkese a cui ha partecipato qualche giorno fa. Il dettaglio che più di tutti ha attirato le attenzioni dei fan? Ha sfilato sul red carpet al fianco della mamma Eliana Lively.

A cura di Valeria Paglionico

Nelle ultime ore Blake Lively è tornata a far parlare di sé ma la maternità e la vita familiare con Ryan Reynolds non c'entrano nulla, l'attrice ha postato sui social delle foto realizzate a un evento di qualche giorno fa, la riapertura del flagship store di Tiffany & Co. a New York. Per l'occasione non ha rinunciato allo stile, apparendo meravigliosa e glamour sul red carpet. La cosa particolare è che al suo fianco non c'era il marito ma un'altra persona davvero speciale. Di chi si tratta? Della mamma Eliana, che non ha esitato a posare insieme a lei sorridente e raggiante: ecco tutto ciò che c'è da sapere su di lei.

Il look di pelle di Blake Lively

Blake Lively viene considerata da sempre un'icona fashion a livello internazionale e anche all'evento newyorkese firmato Tiffany&Co. non ha deluso le aspettative dei fan. Per l'occasione ha puntato su un look total leather: ha indossato un abito di pelle marrone firmato Brandon Maxwell, un modello a scamiciata con un maxi spacco sul davanti e una scollatura vertiginosa che ha messo in risalto il seno. Per completare il tutto ha scelto una collana scintillante a forma di serpente e un paio di sandali neri col tacco alto di Christian Louboutin. L'attrice ha inoltre rivoluzionato l'acconciatura: ha detto addio ai capelli lisci e alle onde naturali, preferendo dei ricci voluminosi e sauvage.

Blake Lively in Brandon Maxwell

Chi è la mamma di Blake Lively

Ad accompagnare Blake Lively sul red carpet è stata la mamma, apparsa meravigliosa ed elegante con un tailleur giacca e pantaloni total black abbinato a una camicia celeste acceso. Si chiama Eliana Lively, è nata in California nel 1947, dunque ad oggi ha 75 anni (ma nessuno lo direbbe). Cosa fa nella vita? È una talent manager, anche se nel suo passato ci sono diversi successi nei panni di attrice, basti pensare al fatto che nel 1993 è stata tra le protagoniste del film Return to Zork. Si è sposata due volte, prima con Ronnie Lively (dal quale ha divorziato nel 1979), poi con Ernie Brown (morto nel 2021): dal primo marito ha avuto tre figli, dal secondo due e tutti hanno intrapreso la carriera di attori. Ha la passione per i viaggi ed è un'attiva filantropa, sempre pronta a sostenere cause sociali e umanitarie. Prossimamente tornerà ancora in pubblico con Blake, la figlia più famosa?

Leggi anche Blake Lively torna sul red carpet dopo il parto, incanta in nero ma diventa vittima di body shaming