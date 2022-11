Blake Lively col pancione sul red carpet: è regina di eleganza col maxi abito scintillante Blake Lively ha partecipato agli American Cinematheque Awards 2022 insieme al marito Ryan Reynolds, apparendo meravigliosa con un pancione evidente. Sul red carpet col suo maxi abito scintillante ha dettato legge in fatto di stile premaman.

A cura di Valeria Paglionico

Blake Lively è incinta, aspetta il suo quarto figlio dal marito Ryan Reynolds e non potrebbe essere più felice e raggiante. Ha annunciato la gravidanza a sorpresa circa due mesi fa, apparendo per la prima volta in pubblico col pancione su un red carpet internazionale. Da quel momento in poi ha preferito vivere la gravidanza in forma privata, chiedendo ai paparazzi di rispettare la sua privacy e quella della famiglia. Nelle ultime ore, però, ha fatto uno "strappo alla regola": è tornata a un evento mondano a Los Angeles, la 36esima edizione degli American Cinematheque Awards, dove ha spopolato col suo elegante stile premaman.

Blake Lively, i figli non saranno baby attori

Ieri sera a Los Angeles si è tenuta la 36esima edizione degli American Cinematheque Awards e tra gli ospiti c'era anche Blake Lively, che ha calcato il red carpet al fianco di Ryan Reynolds. È proprio per rendergli omaggio che è tornata ad apparire in pubblico in piena gravidanza: l'attrice è infatti salita sul palco nel corso della serata per dedicare al marito un toccante tributo che ha commosso il pubblico. La coppia, inoltre, non ha esitato a parlare della famiglia che si allarga sempre di più: nonostante loro siano entrambi attori, ci hanno tenuto a precisare che non hanno alcuna intenzione di trasformare i loro figli in baby star, anzi, al contrario, li terranno il più possibile lontani dai riflettori.

Blake Lively in Ralph Lauren

L'abito con le foglie di Blake Lively

Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto l'ex attrice di Gossip Girl, apparsa meravigliosa ed elegante col suo meraviglioso pancione. Per l'occasione Blake ha puntato sulla raffinatezza di Ralph Lauren, sfoggiando un lungo e maxi abito decorato all-over con un motivo a foglie sui toni dell'oro. Si tratta di un modello scintillante con la gonna plissettata, le spalline sottili e la scollatura generosa che ha messo in risalto il décolleté. Per completare il tutto ha scelto dei gioielli dallo stile etnico, dai bracciali doppi in bronzo ai maxi orecchini con le pietre turchine coordinati agli anelli. In molti hanno apprezzato lo stile premaman della Lively, definendola una delle poche future mamme "famose" a non aver perso l'eleganza.

