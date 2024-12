video suggerito

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice emozionano in black&white: il significato dell’esibizione Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno emozionato il pubblico di Ballando con le Stelle con un’esibizione toccante, valsa il quarto posto in classifica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

114 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice continuano con successo l'avventura a Ballando con le Stelle, dove sin dall'inizio si sono imposti per talento e affiatamento. Una sintonia, la loro, andata ben oltre il rapporto professionale: i due infatti hanno scoperto una sintonia più profonda che hanno deciso di approfondire anche nel privato, lontano dalle telecamere e dal programma. Il ballerino ha fatto nuovamente battere il cuore della conduttrice, da tempo single dopo la fine del matrimonio. Nella puntata del 30 novembre si sono posizionati al quarto posto della classifica.

Il significato del ballo di coppia

Nella decima puntata di Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice si sono cimentati in un tango. Nonostante i complimenti della giuria, non sono riusciti a conquistare il podio, fermandosi al quarto posto. Prima di loro, dal gradino più alto a quello più basso: Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca (al loro debutto come coppia), Tommaso Marini e Sophia Berto, Federica Nargi e Luca Favilla. Il tango della conduttrice e del suo maestro è stato estremamente emozionante, perché hanno raccontato a passi di danza una parte del vissuto di Bianca Guaccero, una pagina della sua storia personale.

La conduttrice ha detto di aver molto sofferto quando è finito il suo matrimonio. Da quel momento la sua unica priorità è stata la figlia Alice, da proteggere a ogni costo. La coreografia raccontava proprio questo amore, questo istinto di protezione: Bianca Guaccero con un abito bianco ha rappresentato la maternità, Giovanni Pernice in nero ha incarnato i mostri da sconfiggere, la cattiveria da allontanare. Il loro tango toccante ha convinto i giudici e il pubblico, desiderosi di vederli nella finale, in programma il 21 dicembre: saranno loro ad alzare la coppa dei vincitori?