Ballando con le stelle 2024, nessun eliminato: la classifica della decima puntata e chi è stato ripescato Nessun eliminato nella puntata di sabato 30 novembre di Ballando con le stelle. Primi ad accedere all’ultima semifinale con 30 punti bonus sono Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca. Ad aver vinto il ripescaggio sono Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

La puntata di Ballando con le stelle del 30 novembre ha accompagnato le coppie verso la seconda semifinale dello show di Rai1, prevista per il sabato 14 dicembre. Dopo il ripescaggio di una delle coppie rimaste in panchina, ed eliminate nelle precedenti puntate, non c'è stato nessun eliminato. Stando alla classifica e al voto del pubblico a casa, la coppia formata da Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca si è aggiudicata l'ingresso alla finale dello show, portando con sé ben trenta punti bonus.

Nessuna eliminazione nella puntata del 30 novembre

Nessun concorrente è stato eliminato nella puntata di sabato 30 novembre, ma anzi, il voto del pubblico a casa, soprattutto tramite social, è servito per aggiudicare ad una delle coppie in gara ben trenta punti che servono da bagaglio con cui arrivare nella prossima semifinale. La coppia che, secondo i telespettatori, si è aggiudicata questo piccolo premio, è quella formata da Federica Pellegrini e -in ultima sostituzione- Pasquale La Rocca. I due, che hanno ballato insieme solo nell'ultima puntata dello show dopo l'allontanamento di Madonia e l'infortunio di Samuel Peron, hanno dimostrato di non arrendersi di fronte agli ostacoli.

Chi è stato ripescato tra i concorrenti

Dopo le performance nella prima parte della puntata, in cui i ballerini che erano stati eliminati hanno potuto provare a rimettersi in gioco, a giocarsi la partecipazione alla finale sono state le coppie di Massimiliano Ossini e Vera Kinnunen contro quella di Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina. Questi ultimi, secondo il pubblico, con una percentuale del 55% hanno conquistato il posto e, quindi, potranno giocarsi anche la finale.

La classifica della decima puntata

In base ai voti assegnati durante la puntata dalla giuria e ai tesoretti dati da Alberto Matano e Rossella Erra, rispettivamente a Federica Pellegrini e Tommaso Marini, ecco, quindi la classifica finale:

Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca Tommaso Marini e Sophia Berto Federica Nargi e Luca Favilla Bianca Guaccero e Giovanni Pernice Anna Lou Castolti e Nikia Perrotti Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli