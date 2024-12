video suggerito

Federica Pellegrini, body di pelle e frange per la prima esibizione con Pasquale La Rocca Federica Pellegrini proseguirà l'avventura a Ballando con le Stelle con Pasquale La Rocca: sabato 30 novembre si sono esibiti insieme per la prima volta.

A cura di Giusy Dente

Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca

La sfortuna continua a perseguitare Federica Pellegrini, che all'interno di Ballando con le Stelle sta fronteggiando un ostacolo dopo l'altro. Ma non molla e continua a portare avanti la gara con ottimi risultati. Il suo nuovo partner, con cui si giocherà la possibilità di arrivare in finale, è Pasquale La Rocca. Sabato 30 novembre si sono esibiti per la prima volta insieme davanti al pubblico e ai giudici.

Federica Pellegrini danza con Pasquale La Rocca

Dopo l'uscita dal programma di Angelo Madonia e lo sfortunato infortunio di Samuel Peron che ha reso necessarie addirittura le stampelle, è Pasquale La Rocca il nuovo partner di Federica Pellegrini a Ballando con le Stelle. Il loro debutto è stato eccellente: hanno conquistato il primo posto della classifica nella decima puntata. Sul podio anche le coppie Tommaso Marini – Sophia Berto e Federica Nargi – Luca Favilla. Quarto posto per altri due favoriti alla vittoria: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice.

Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca

Il look di Federica Pellegrini

La campionessa sta dimostrando grinta e determinazioni, qualità su cui nessuno aveva dubbi: nella sua carriera sportiva di altissimo livello la tempra è sempre stata uno dei suoi punti di forza. L'avventura a Ballando con le Stelle prosegue a gonfie vele nonostante ostacoli e imprevisti: è migliorata molto puntata dopo puntata, ha le carte in regole per arrivare in finale, perché con le su esibizioni sta convincendo sempre di più pubblico e giudici.

Ora ha al suo fianco Pasquale La Rocca. Il primo ballo è stato un successo, è valso alla coppia il primo posto in classifica. Per il Paso, la campionessa ha scelto un look total black grintoso e deciso: body di pelle impreziosito da frange di perline, con collant scuri semitrasparenti e una maxi gonna sfoggiata soltanto per l'apertura del passo a due. Saranno loro i campioni di questa edizione del programma?