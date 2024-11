video suggerito

Samuel Peron con la stampella a Ballando, Milly Carlucci: "Vi diremo come manterremo Federica Pellegrini in gara" La puntata di sabato 30 novembre di Ballando con le stelle si apre con la notizia che il pubblico aspetta: Samuel Peron si è davvero infortunato e quindi è a rischio la partecipazione di Federica Pellegrini.

A cura di Ilaria Costabile

La puntata di Ballando con le stelle di sabato 30 novembre si apre con la notizia che gli appassionati della trasmissione stavano aspettando ormai da qualche giorno, circa le sorti di Federica Pellegrini. L'atleta, orfana del suo partner Angelo Madonia a pochi giorni dalla semifinale, si è ritrovata a dover fare i conti con un nuovo ostacolo: Samuel Peron, il ballerino chiamato in sostituzione dell'ex maestro, ha avuto un infortunio.

Samuel Peron infortunato, Federica Pellegrini in attesa

Una settimana decisamente impegnativa per Federica Pellegrini, arrivata alla diretta di sabato sera con un carico di tensione non indifferente dopo l'allontanamento di Angelo Madonia dal programma, a pochi giorni dalla semifinale, a seguito della quale si sarebbe decretato quale delle coppie in gara avrebbe potuto accedere alla puntata conclusiva e magari conquistare il podio. A raccontare, in poche parole, cosa è accaduto negli ultimi giorni è Milly Carlucci che si avvicina alla Divina, accompagnata da Samuel Peron, presentatosi in trasmissione con tanto di stampella

Avete sentito di tutto, di tutto è stato raccontato in questi giorni. È stata la settimana in cui abbiamo dovuto prendere una decisione, sofferta ma necessaria, e abbiamo chiamato uno degli amatissimi maestri di Ballando, il nostro Samuel Peron. Ma il viaggio dell’eroe è sempre tortuoso, pieno di ostacoli, quindi come vedete Samuel Peron si è infortunato ieri sera. Come faremo, quindi, a mantenere in gara Federica Pellegrini? Lo scopriremo più tardi. Nel frattempo vi chiedo di accomodarvi al tavolino.

La coppia, quindi, è stata invitata a raggiungere gli altri ex concorrenti che dovranno contendersi il ripescaggio e tentare quindi un nuovo ingresso sulla pista di Ballando con le stelle, giocandosi anche la vittoria dello show.