Bianca Guaccero e Giovanni Pernice a Ballando con le Stelle: look coordinati con maxi gonna per il paso doble Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono una delle coppie più amate di Ballando con le Stelle 2024: per il paso doble hanno sfoggiato i look tradizionali di questo ballo spagnolo rivisitati in chiave contemporanea con bralette e gilet in pelle. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Bianca Guaccero è una delle concorrenti più amate edizione di Ballando con le Stelle. L'attrice convince sempre sia giudici che pubblico con le sue esibizioni in coppia con il ballerino Giovanni Pernice. Tra i due sembra essere nata una relazione che va al di là dell'evidente sintonia sulla pista da ballo. La conduttrice, single da otto anni dopo la fine del matrimonio con il regista Dario Acocella, ha dato adito ai rumors vista l'evidente complicità con il suo ballerino, inizialmente negando la loro storia, per poi lasciarsi lentamente andare, anche con una serie di effusioni durante le loro sempre emozionanti esibizioni. I due sono stati poi paparazzati insieme, rafforzando il loro legame anche dopo le presentazioni in famiglia. Nell'ultima puntata il coreografo ha litigato duramente con Guillermo Mariotto per via del suo giudizio sull'esibizione, scusandosi poi con la compagna dopo l'esibizione. La coppia, infatti, si è esibita in un paso doble sulle note di Smell like teen spirit dei Nirvana, indossando look tradizionali per questo ballo spagnolo.

Un momento dell'esibizione di Guaccero

Il look di Bianca Guaccero a Ballando con le Stelle

Un'esibizione che ha convinto quella sulle note dei Nirvana di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. La coppia ha sfoggiato due look complementari e coordinati che riprendevano i colori tradizionali del paso doble, danza tradizionale spagnola, ovvero il rosso e il nero. Gli outfit dei due ballerini erano coordinati con un Guaccero che indossava una maxi gonna double face da un lato nero e dall'altro rosso abbinata a una bralette nera in pelle, stesso tessuto degli shorts che l'attrice indossava sotto la gonna. A completare l'outfit tradizionale rivisitato, Guaccero ha sfoggiato una lunghissima coda alta che metteva in risalto il viso insieme agli orecchini a cerchio.

Il look di Bianca Guaccero

Anche Giovanni Pernice ha indossato pantaloni lunghi in pelle coperti da una gonna lunga bicolor, che ricordava anche il drappo rosso sventolato dal torero. Un omaggio alla tradizione spagnola ma in versione contemporanea con il coreografo che ha indossato soltanto un gilet in pelle nera sopra l'ampia gonna. Un look perfetto per questo paso.ò

