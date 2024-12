video suggerito

Bianca Guaccero, look rosa in sala prove con Giovanni Pernice: si preparano alla semifinale “Stiamo lavorando per voi”: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice si stanno allenando in vista della seconda semifinale di Ballando con le Stelle del 14 dicembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare: in realtà, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice giocano duro sin dalla prima puntata di Ballando con le Stelle! Ma ora che si avvicina la fine della loro avventura, sono certamente più determinati che mai: hanno le carte in regola per alzare la coppa dei vincitori di questa edizione del programma. La coppia è amatissima dal pubblico e molto apprezzata dalla giuria, anche se la concorrenza è spietata: quest'anno ci sono diverse coppie talentuose, che meriterebbero il primo posto. Chi la spunterà?

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice verso la semifinale

Ballando con le Stelle non andrà in onda sabato 7 dicembre: Rai1 lascerà spazio alla Prima della Scala. Si slitta direttamente al 14 dicembre, quando si svolgerà la seconda semifinale. Chi supererà quella prova decisiva volerà all'attesissima finale del 21 dicembre. Ovviamente, questo per i concorrenti significa avere più tempo a disposizione per allenarsi e provare la coreografia. Prima della diretta i momenti in sala prove sono fondamentali: è lì che si costruisce l'alchimia col proprio maestro e parner, è lì che si apprende la tecnica, che si deve fare tesoro dei consigli da mettere poi in pratica durante la performance del sabato, quella che viene giudicata. Proprio in sala prove si è intensificato il legame tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, che allenamento dopo allenamento si sono avvicinati andando oltre il rapporto professionale.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice in sala prove

È nato un sentimento che vogliono vivere fino in fondo, ma al tempo stesso anche proteggere. Quando ballando insieme c'è grande sintonia e questo ha permesso loro di regalare al pubblico delle esibizioni sempre intense, oltre che tecnicamente perfette. È mistero, su ciò che porteranno alla seconda semifinale del 14 dicembre. Bianca Guaccero, però, ha portato con sé fan e follower in sala prove, permettendo loro di dare una sbirciata. Nella foto, condivisa nella Instagram Stories, indossa un completino rosa e le scarpette da ballo col tacco. "Stiamo lavorando per voi" è il messaggio per chi la sta sostenendo e fa il tifo per lei.