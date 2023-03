Bianca Guaccero cambia look: capelli corti e sfumature dorate in vista della primavera Nuovo hair look per Bianca Guaccero in vista della primavera. Ha rinfrescato il look con un’acconciatura più corta e sfumature bionde tra i capelli castani.

A cura di Giusy Dente

Sarà forse colpa della primavera in arrivo, fatto sta che le celebrities hanno voglia di cambiamento, di acconciature più fresche e leggere. In tante stanno stravolgendo la propria immagine, stupendo con nuovi hair look: ciocche dalle nuance più chiare, tagli più corte e trendy. Addio ai capelli lunghi, a vantaggio di chiome sbarazzine: sembra essere questa la tendenza dominante, che sta conquistando un nome dopo l'altro. L'ultima in ordine di tempo è Bianca Guaccero.

Tutte amano il caschetto

Il trend lo ha lanciato Chiara Ferragni, che sul palco dell'Ariston, del tutto a sorpresa, ha debuttato con un nuovo taglio di capelli: un caschetto che inizialmente tanti credevano fosse una parrucca. E invece l'influencer ci ha dato un taglio sul serio, dicendo addio alla chioma lunga e optando per qualcosa di più primaverile. La sua acconciatura è diventata in breve tempo virale e sembra che la tendenza dominerà anche nei prossimi mesi. Dopo aver spopolato sulle passerelle della Milano Fashion Week, il caschetto continuerà a essere copiatissimo.

In versione mossa o liscia, in versione corta (box bob) o in versione long bob, sarà la tendenza della primavera. Il caschetto ha conquistato anche Hailey Bieber, Kourtney Kardashian (che è anche passata dal nero al biondo) e Vanessa Incontrada (solitamente fedele ai capelli lunghi). Si è lasciata conquistare dal caschetto anche Bianca Guaccero.

Il nuovo hair look di Bianca Guaccero

Complice l'avvicinarsi della bella stagione, Bianca Guaccero ha deciso di rinfrescare il look con qualcosa di più leggero. La conduttrice ha cambiato acconciatura e ha subito mostrato a fan e follower il risultato. Ha deciso anche lei di darci un taglio, accorciando la chioma e optando per un trendy caschetto scalato. Ma non è tutto: ha anche schiarito la nuance delle ciocche, che ora presentano delle sfumature biondo-dorato tra il castano naturale. Le striature contribuiscono a rendere il nuovo hair look davvero luminoso, perfetto per la primavera in avvicinamento. In quante copieranno la tendenza?