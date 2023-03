Tutti i caschetti più trendy della primavera 2023: da Chiara Ferragni a Hailey Bieber Il caschetto è il taglio più trendy della primavera: liscio o mosso, che sfiora la mandibola o che accarezza le spalle, ecco i tagli da provare per un look di tendenza.

A cura di Federica Ambrogio

Da quando Chiara Ferragni è apparsa sul palco del Festival di Sanremo con un nuovo taglio di capelli, il caschetto è tornato a dettare legge tra le tendenze capelli della primavera 2023. Uno dei tagli più iconici e intramontabili che anche quest'anno farà da padrone tra i trend più in voga: dalla versione corta del box bob che sfiora la linea della mandibola al caschetto più lungo che accarezza le spalle, sia in versione wavy che liscia. Scopri nella gallery i caschetti più belli della primavera!

I caschetti di tendenza per la primavera 2023

Il caschetto sfoggiato da Chiara Ferragni è tra i tagli più richiesti del momento: versatile, elegante e sbarazzino si può portare sia con la scriminatura centrale che laterale, in versione wavy, liscia perfetta, voluminosa o con uno styling effetto wet. Un taglio, tantissimi look differenti da poter creare: è proprio questo uno dei punti di forza che rendono questo hair style il più amato del momento. Il caschetto più trendy dell'estate può valorizzare qualsiasi forma del viso perchè viene declinato in diverse lunghezze: dal box bob, la versione più corta che sfiora la linea della mandibola come indossato da Hailey Bieber, oppure leggermente più lungo che accarezza le spalle, proprio come scelto da Chiara Ferragni.

Il box bob prende il nome dalla forma del taglio, che ricorda proprio quella di una scatola. Un taglio pari e squadrato che regala volume alla chioma, rendendola più piena e regalando consistenza ai capelli. Un taglio di facile manutenzione anche a casa, perfetto per chi ha i capelli fini: lo styling perfetto in questo caso è il mosso, che rende la chioma ancora più piena. Chi ha il viso tondo potrà scegliere una lunghezza maggiore che arriva alle spalle, mentre i visi minuti e ovali potranno giocare anche con un taglio più corto. Solitamente il caschetto viene portato con la scriminatura centrale oppure laterale, ma può essere impreziosito anche dalla frangia, sfilata e leggera, o da un ciuffo laterale.