Bianca Balti è cozy in total denim: non rinuncia alla tazza di cristalli (da quasi mille euro) Bianca Balti punta tutto sulla comodità dopo la mastectomia ma non per questo rinuncia al glamour. Nelle ultime ore ha seguito il trend del total denim, completando il tutto con una appariscente (e preziosa) tazza da viaggio di cristalli.

A cura di Valeria Paglionico

Bianca Balti è tornata alla "normale" quotidianità dopo aver affrontato un delicato intervento di mastectomia preventiva. Qualche mese fa ha scoperto di avere la mutazione genetica BRCA1 ma fin da subito ha deciso di scongiurare per sempre il rischio del cancro al seno con la drastica operazione. Ora continua ad avere le cicatrici sul corpo (che non ha avuto paura di esaltare con una foto nuda) ma dimostra che è possibile tornare alle proprie abitudini a pochi mesi dalla chirurgia. I suoi progetti futuri? Ha intenzione di partecipare alla prossima Fashion Week milanese e per farlo sta seguendo un preciso training fatto di dieta senza sale e allenamenti a giorni alterni.

Il look jeans su jeans di Bianca Balti

Sarà perché dopo l'operazione vuole stare comoda o perché non ha ancora avuto l'occasione di partecipare a un evento mondano e fashion, ma la cosa certa è che Bianca Balti sta puntando tutto sulla comodità da qualche settimana a questa parte. Ha spaziato tra un bomber abbinato a degli originali sabot di pelle e una tuta oversize griffata e fiammante, mentre questa volta ha preferito seguire il trend del total denim. Ha abbinato un paio di jeans dal taglio classico a un giaccone imbottito e coordinato, completando il tutto con una felpa col cappuccio grigia e con delle sneakers bianche della Nike. Non sono mancati gli occhiali scuri da diva di Dolce&Gabbana, Maison di cui da anni è testimonial.

Bianca Balti in total denim

Bianca Balti con la tazza sparkling

A fare la differenza nel look "da mattina" di Bianca Balti sono stati gli accessori. Nonostante il completo fosse in pieno stile cozy, non ha rinunciato alle griffe e ai dettagli sparkling. Ha indossato una Mini Jodie di Bottega Veneta, ovvero l'iconica borsetta intrecciata della Maison declinata in argento metallizzato (prezzo 2.300 euro). La vera "chicca" però è la tazza da viaggio che ha portato tra le mani sia mentre camminava che mentre guidava. È firmata Versace, è decorata con logo, greca e medusa ed è completamente tempestata di cristalli scintillanti. Il prezzo di quest'ultima? Sul sito ufficiale della Maison viene venduta a 850 euro ed è un vero e proprio must per i fashion addicted più incalliti.

