Bianca Balti alle sfilate di Londra con gilet e berretto: stravolge il dress code con abiti da montagna Bianca Balti era ospite dell’evento The Art of Genius di Moncler, uno degli appuntamenti conclusivi della London Fashion Week, sfoggiando un look “utility wear” con gilet imbottito e tasconi.

A cura di Beatrice Manca

Nel mondo della moda febbraio è un turbinio di eventi: dopo la Settimana della Moda di New York è il turno di Londra, che si conclude giusto in tempo per passare il testimone alle sfilate della Milano Fashion Week. La top model Bianca Balti ha partecipato a The Art of Genius di Moncler, l'evento che ha chiuso la kermesse londinese, e ha sfoggiato un look insolito: gilet imbottito, berretto e stivali con i tasconi laterali.

Il look di Bianca Balti alle sfilate di Londra

Ultimamente Bianca Balti è tornata sotto i riflettori per alcune vicende personali: all'inizio dell'anno si è sottoposta a un'operazione di mastectomia e ha raccontato sui social sia le motivazioni che l'hanno spinta a prendere questa decisione, sia il percorso di ritorno alla quotidianità tra diete su misura e allenamenti graduali. Si è poi raccontata a cuore aperto in un podcast, ripercorrendo le tappe della sua vita: oggi ama condividere la sua quotidianità attraverso i social ed è tornata alle sfilate con nuovi look sempre più audaci e decisi.

Bianca Balti in Moncler

A Londra, ad esempio, ha sfoggiato un outfit in perfetto stile gorpcore: gilet con i tasconi con la scritta ‘Equipments' indossato a mo' di minidress su un top nero a maniche lunghe, gilet imbottito sovrapposto, berretto in lana nero e stivali neri con il tacco. La particolarità? Gli stivali neri con punta quadrata avevano una serie di tasche laterali, in linea con il resto dell'outfit firmato Moncler. A ingentilire il tutto, la top model ha annodato un piccolo foulard al collo e ha indossato un paio di orecchini maxi in argento.

Bianca Balti all’evento The Art of Genius Moncler

L'evento di Art of Genius di Moncler

La top model ha partecipato all’evento The Art of Genius Moncler, una vera e propria esperienza immersiva che raduna artisti e stilisti, da Alicia Keys allo stilista Rick Owens, fino alla modella Winnie Harlow e alla campionessa Serena Williams. Più che una semplice collaborazione, una vera e propria piattaforma di co-creazione. Bianca Balti si è scatenata con le amiche, cantando e applaudendo, ha documentato tutto sui social. Nelle storie Instagram ha espresso la sua felicità: "Non mi divertivo così da non so quando". La ritroveremo sulle passerelle milanesi?