Bianca Balti a Le Iene: con l’abito nudo grida il coraggio di dire basta in una relazione tossica Bianca Balti, la top model lodigiana, ha condiviso un importante messaggio per tutte le donne durante la puntata del programma Le Iene.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram, @leiene

Bianca Balti è stata ospite del programma Le Iene mercoledì 13 aprile insieme al cantante Sangiovanni, irriconoscibile in giacca e cravatta. La top model si è metaforicamente "messa a nudo", parlando delle sue relazioni sbagliate e dell'importanza di reagire. Oltre ad aver calcato le passerelle più importanti del mondo la modella lodigiana sostiene attivamente molte cause, impegnandosi in prima linea contro la violenza sulle donne. Per questo ha voluto condividere la sua esperienza personale in prima serata: lo ha fatto con un sofisticato abito nude, che rivelava il suo lato più chic.

Bianca Balti in un completo color nude a Le Iene

Bianca Balti è un'icona di bellezza internazionale: nella sua lunga carriera ha sfilato per tutti i brand più importanti, conquistando una copertina dopo l'altra. Ogni sua scelta di stile è impeccabile: per l'apparizione alle Iene ha scelto un look nude – la tinta più chic della primavera 2022 – composto da un top bustier e una gonna a matita. L'abbinamento è assolutamente da copiare: le gonne longuette sono il modello da avere in questa stagione.

il look di Bianca Balti è firmato Dolce&Gabbana

Il look è firmato interamente Dolce&Gabbana: top e gonna costano rispettivamente 1.150 euro e 950 euro. La top model ha completato l'outfit con sandali della stessa tonalità e un elegante chignon. Ha poi aggiunto una pennellata di luce e colore con il make up sui toni del fucsia, con lip gloss e ombretto shimmer.

Leggi anche Sal Lahoud, il nuovo fidanzato di Bianca Balti è destinato a diventare un sex symbol

Bianca Balti in Dolce&Gabbana

Il monologo di Bianca Balti: "Sceglievo uomini che non potevano amarmi"

Bianca Balti ha voluto approfittare del palco de Le Iene per parlare a cuore aperto della sua vita sentimentale e degli uomini che l'hanno fatta soffrire, dicendole che non meritava di essere amata. Oggi, a 38 anni, ha alle spalle due divorzi ed è finalmente felice senza un uomo al suo fianco."Continuavo a scegliere uomini non disponibili emotivamente, che non potevano amarmi – ha detto – e con loro restavo. Ho scoperto e accettato che gli altri non li puoi cambiare, l'unica persona che posso cambiare sono io". Da questa consapevolezza è iniziato un lavoro su se stessa che vuole condividere con le altre donne: "A volte tutto il potere di cui si ha bisogno in una relazione è il coraggio di dire basta".