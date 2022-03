Belén Rodriguez sulla neve con il look fluo: il maglione multicolor è coordinato alla pochette Belén Rodriguez si è concessa una breve vacanza sulla neve e non ha esitato a documentare tutto sui social. Per una giornata tra calde baite e passeggiate ha sfoggiato un originale maglione a righe fluo e lo ha abbinato a una pochette coordinata.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez sta vivendo un momento particolarmente felice dal punto di vista professionale: di recente ha realizzato il suo più grande sogno, quello di presentare Le Iene Show, programma che le sta permettendo di mettere in risalto il suo animo irriverente e ironico. Sul palco siamo abituati a vederla indossare minigonne e look stringati ma nella vita quotidiana pare proprio preferire la comodità. L'ultimo weekend lo ha passato sulla neve (forse con Stefano De Martino che, come lei, ha postato degli scatti in montagna) e ha sfoggiato un look caldissimo e dai dettagli fluo che di sicuro diventerà imitatissimo durante gli ultimi giorni dell'inverno.

Il look da neve di Belén

Dimenticate le maxi scollature, le jumpsuit aderenti e i body stringati, nelle ultime ore Belén ha puntato tutto sulla comodità. La sua vacanza sulla neve è stata all'insegna dei colori fluo e la cosa ha aggiunto un tocco vitaminico alle giornate freddissime degli ultimi tempi. L'argentina ha indossato un maxi maglione a collo alto firmato Christopher John Rogers, un modello over in lana marrone ma decorato cibo delle strisce multicolor sia sul petto che sulle maniche in arancio, verde giallo e blu (prezzo 975 sterline, ovvero quasi 1.200 euro). Il dettaglio che non è passato inosservato? La pochette che portava tra le mani era coordinata, così da rendere il total outfit ancora più allegro.

Belén col maglione Christopher John Rogers

Niente tacchi, in montagna Belén indossa gli stivali raso terra

Per completare l'outfit da montagna Belén ha scelto un semplice leggings nero e un paio di stivali senza tacco in pelle nera. Non ha rinunciato alla frangia a tendina che ormai da diversi mesi contraddistingue il suo hair look, mentre per quanto riguarda il make-up ha optato per una linea di eye-liner marcata. Nella didascalia dell'album dedicato alla vacanza ha scritto alcuni versi dell'artista spagnolo Joaquín Sabina, facendo riferimento a un amore travolgente ma allo stesso tempo tormentato. Si tratterà di una dedica a De Martino o semplicemente di una canzone a cui è particolarmente legata.