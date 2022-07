Belén Rodriguez con le ciliegie sul minidress: in estate segue il trend della stampa frutta Belén Rodriguez continua a lavorare in piena estate ma è riuscita a trovare il modo per combattere il caldo con stile. Ha seguito la tendenza della stampa frutta con un adorabile minidress decorato con le ciliegie.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2022 è entrata nel pieno ma Belén Rodriguez continua a lavorare a pieno ritmo. Fatta eccezione per i weekend trascorsi in barca con Stefano De Martino oppure al mare con i figli Santiago e Luna Marì, l'argentina è impegnatissima dal punto di vista professionale, basti pensare al fatto che sta già registrando le puntate della nuova edizione di Tu Sì Que Vales (dove spopolerà tra maxi scollature e completi "da sposa"). Per fortuna, però, è riuscita a trovare la soluzione ideale per combattere il caldo con stile: dopo i suoi abitini fiorati e sbarazzini, ora ha seguito la tendenza della stampa frutta. Il suo nuovo minidress? È decorato all-over con delle dolcissime ciliegie rosse.

Il nuovo minidress di Belén

Come combattere il caldo cittadino in piena estate? Con dei minidress freschi e sbarazzini come quelli sfoggiati da Belén a Milano. L'argentina continua a lavorare nonostante le temperature bollenti ma non per questo ha rinunciato alla sua passione per la moda. Nelle ultime ore si è immortalata poco prima di un impegno professionale in versione trendy e "gustosa" con un adorabile vestitino decorato con le ciliegie. Si tratta di un modello firmato Mardemargaritas, il brand di abbigliamento che ha appena fondato: è corto, ha le spalline sottili e un profondo scollo a V che mette in risalto il décolleté. Al momento non è ancora disponibile sul mercato ma a quanto pare l'argentina si è anticipata e ha già cominciato a sponsorizzarlo sui social.

Belén in Mardemargaritas

I look "fruttati" sono i più trendy dell'estate

La Rodriguez non è la prima ad aver seguito la tendenza della stampa frutta, prima di lei lo aveva già fatto Chiara Ferragni, che qualche mese fa era apparsa super glamour con indosso un top con le fragole. Quale migliore occasione dell'inizio delle vacanze per lasciarsi "travolgere" dalla mania? Mini abiti, borse, pantaloncini, canotte: la fantasia "Tuttifrutti" è la più gustosa dell'estate 2022 e riuscirà ad aggiungere un tocco di originalità a ogni tipo di look. Che siano limoni, arance, ciliegie o angurie, non importa, l'unica cosa che conta è che sui capi e sugli accessori sfoggiati ci sia almeno uno dei frutti tipicamente estivi. In quanti prenderanno ispirazione dalle star?