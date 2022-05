Chiara Ferragni e il top con le fragole: i vestiti con la frutta sono la tendenza dell’estate 2022 La tendenza moda più golosa dell’estate? Gli abiti con stampa di fragole, ciliegie e limoni che piacciono tanto a Chiara Ferragni: un vero e proprio concentrato di allegria!

A cura di Beatrice Manca

Fragole, ciliegie, limoni. La moda dell'estate 2022 non ha solo i colori della frutta di stagione, ma si sbizzarrisce con stampe golose e pop. La tendenza – già adocchiata sulle passerelle Primavera/Estate 2022 – è stata lanciata definitivamente da Chiara Ferragni, che ha sfoggiato un top baby con le fragole per una gita sul lago di Como. Del resto, cosa c'è di più estivo (e di più allegro) che una bella macedonia di frutta?

Il top con le fragole di Chiara Ferragni

Tra un impegno di lavoro e l'altro, Chiara Ferragni si sta godendo qualche piccola fuga al lago o al mare: i suoi look ci regalano un assaggio delle tendenze estive. Dopo aver sfoggiato il minidress floreale in Sicilia ha fatto tappa a Como, dove ha indossato un top celeste con bretelline e scollatura in pizzo. Il dettaglio ironico? La stampa con le fragoline colorate. Chiara Ferragni ama mixare capi ironici e pop a accessori di lusso: il top, firmato OMIGHTY, è abbinato a una esclusiva borsa di Hermès. Il tocco finale? La manicure con tutti i colori dell'arcobaleno!

Chiara Ferragni con un top O Mighty e una borsa Hermès

La stampa con la frutta è la tendenza dell'estate 2022

Chiara Ferragni non è la sola ad amare la stampa con le fragole: le passerelle della Primavera/Estate 2022 si sono riempite di camicie, top e abiti a tema frutta. Dopo gli abiti floreali per la primavera 2022 (con buona pace di Miranda Priestly) ora la tendenza è "tuttifrutti" con stampe e colori effetto macedonia: Gucci, per esempio, ha mandato in passerella un cardigan con le fragoline di bosco, mentre J W Anderson propone le fragole in formato maxi su top e pantaloni.

Staud

Max&Co. punta sui colori vitaminici dei limoni: gli abiti fazzoletto hanno tutta la freschezza e il profumo degli agrumi. MSGM ha proposto in passerella minidress con le ruches "disegnati" con loghi e frutti colorati. Staud, al contrario, opta per le stampe maxi: arance e limoni stilizzati colorano gli abiti sottoveste di arancio, rosso e viola.

Abito con stampa frutta di MSGM

La stampa "Tuttifrutti" è un vero concentrato vitaminico: è colorata, pop e mette allegria. Del resto l'estate è il momento giusto per sbizzarrirsi con stampe eccentriche: parola di Chiara Ferragni!