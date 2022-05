Chiara Ferragni fa festa al tramonto: mini dress floreale con maxi scollatura e accessori fucsia Chiara Ferragni è in Sicilia. Dopo i festeggiamenti del compleanno è stata la volta di un impegno di lavoro, dove ha puntato su un look fresco e primaverile.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni è volata in Sicilia e sta trascorrendo dei giorni molto intensi sull'isola, tra impegni professionali ed emozioni con la famiglia e gli amici più cari. L'influencer ha scelto di festeggiare a Palermo il suo 35esimo compleanno, dunque è stata raggiunta lì da tante persone care, ma ne ha anche approfittato per fare un po' la turista, visitando alcune delle bellezze del posto. Al termine dei festeggiamenti è stata ancora protagonista al party di lancio degli occhiali da sole targati Chiara Ferragni Brand.

Perché Chiara Ferragni è in Sicilia

Scegliendo Palermo come luogo dei festeggiamenti per il 35esimo compleanno, Chiara Ferragni ha omaggiato le sue origini. Sua madre Marina Di Guardo, infatti, è nata a Novara ma ha origini siciliane, catanesi nello specifico. Non a caso, anche il matrimonio dell'imprenditrice è stato celebrato a Noto e il party seguente è stato organizzato in un casale nelle campagne del siracusano. A Palermo l'influencer ha sfoggiato tanti look diversi, da quelli più casual per il giorno (ma sempre trendy, nonostante la pioggia) a quelli griffati per la sera.

I look di Chiara Ferragni in Sicilia

La neo 35enne ha dato in meglio di sé in fatto di look, nel corso di queste brevi vacanze siciliane. È stata una vera e propria regina di stile, passando dal mini reggiseno a triangolo tempestato di cristalli abbinato a pantaloni trasparenti, al completo griffato total black decorato con paillettes. Il terzo look è stato senza dubbio quello più audace, un outfit total white con minidress dall'ampissima scollatura sulla schiena abbinato a stivali in tinta con zeppa e tacco. Decisamente glamour! E non poteva essere altrimenti anche all'evento di promozione del suo brand, anche se con un tocco più leggero e primaverile.

Chiara Ferragni fa festa al tramonto

L'imprenditrice ha scelto un resort di Sciacca, in provincia di Agrigento, per lanciare la sua nuova linea di occhiali. Sono arrivati sul posto influencer e fashion blogger ed è stato un party all'insegna dei colori. Per l'occasione l'imprenditrice ha puntato su un total look del suo brand (il cui logo è l'ormai iconico occhietto blu dalle lunghe ciglia). La tuta Garden Party presenta fantasia floreale, profondo scollo a V e nodo in vita. Costa 397 euro sul sito ufficiale. L'ha abbinata a un paio di décolleté fucsia lucide a punta, con tacco alto e cinturino alla caviglia.

Fucsia anche gli occhiali e il make up, con focus sugli occhi, grazie a un ombretto acceso proprio di questa tonalità. Immancabili i gioielli, anche questi ovviamente firmati Chiara Ferragni, Sono i cerchietti Love Parade di diverse tonalità e dimensioni, con zircone bianco a forma di cuore. Sul sito ufficiale del marchio, a seconda delle dimensioni (piccoli, medi grandi) si va da 69 a 89 euro.