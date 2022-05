Chiara Ferragni con la manicure multicolor: lancia la nail-art da imitare nell’estate 2022 Mancano ancora diverse settimane all’inizio dell’estate ma Chiara Ferragni è già pronta per accogliere in modo trendy la bella stagione: sui social ha mostrato la sua nuova manicure, è multicolor e si preannuncia il must-have dei prossimi mesi.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni ne sa sempre una più del diavolo quando si parla di mode e tendenze, tanto da riuscire a lanciare manie fashion con un solo scatto social. Complici le temperature sempre più calde degli ultimi giorni, ha cominciato a prepararsi per l'arrivo dell'estate (e non solo perché ha fatto indossare alla figlia Vittoria il suo primo bikini). L'imprenditrice ha fatto visita all'estetista di fiducia dopo un viaggio di lavoro in Sicilia e ha pensato bene di aggiungere un tocco vitaminico e fresco alla sua immagine, in che modo? Cambiando manicure e puntando tutto su una nail-art multicolor che si rivelerà perfetta per la bella stagione.

Chiara Ferragni con le unghie variopinte

Quale migliore occasione delle prime giornate calde dell'anno per aggiungere un tocco vitaminico al proprio stile? È proprio quanto fatto da Chiara Ferragni grazie alla nuova manicure all'insegna dell'effetto multicolor. Dopo le unghie glitter e lo smalto che cambia colore, questa volta ha pensato bene di osare con i colori accesi. Ha dipinto le unghie con tre nuance diverse e "alternate": pollice e anulare sono fucsia, indice e mignolo sono celesti, mentre il medio è l'unico in verde smeraldo. Così facendo riuscirà a rendere originale e variopinto ogni tipo di look, a prova del fatto che l'estate deve essere un'esplosione di colori e di allegria.

La nuova manicure di Chiara Ferragni

Come realizzare la manicure multicolor di Chiara Ferragni

Passioneunghie è il salone di bellezza a cui Chiara Ferragni si affida da diversi mesi per sfoggiare delle manicure impeccabili. Quella multicolor è stata realizzata con gli smalti semipermanenti della collezione Pimp my Nails, la cui caratteristica principale è la palette di colori fresca e allegra, perfetta per aggiungere un tocco ancora più vivace e vitaminico alla Primavera/Estate 2022. Tutti coloro che vogliono imitare l'idea dell'imprenditrice possono utilizzare anche degli smalti classici, l'importante è che siano di tinte accese (ne va usata una diversa per ogni dito). Si può optare per stesure all-over o per nail-art più complesse, per ottenere un risultato invidiabile basta sbizzarrirsi con la propria creatività e giocare con i colori.