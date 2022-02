Chiara Ferragni con lo smalto che cambia colore: il segreto della nuova manicure cangiante Chiara Ferragni ha una nuova manicure e, sebbene all’apparenza sia “comunemente” monocromatica, in verità nasconde un segreto. Lo smalto sfoggiato dall’influencer cambia colore e il motivo nascosto dietro questo effetto cangiante è molto particolare.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è la fashion influencer italiana più seguita al mondo, con un solo post è capace di lanciare mode e tendenze a livello internazionale e non sorprende che siano moltissime coloro che non possono fare a meno di imitarla. A quanto pare anche lei si sta preparando all'arrivo della primavera, su Instagram ha infatti mostrato la nuova manicure vitaminica e fluo che si rivelerà perfetta per la nuova stagione. Qual è la sua particolarità? Sebbene all'apparenza sembri "comunemente" monocromatica, in realtà cambia colore, dando vita a un originalissimo effetto cangiante.

La nuova manicure cangiante di Chiara Ferragni

Non è la prima volta che Chiara Ferragni mostra la manicure sui social: consapevole di avere un forte impatto su ogni tip di tendenza fashion, lo fa ogni volta che va dall'estetista, lanciando sempre nuovi trend in fatto di nail-art. Dopo lo scintillante smalto glitter di qualche mese fa, questa volta ha puntato su un effetto cangiante decisamente più originale. Nessun prodotto multicolor o dalle sfumature variopinte: a dispetto di quanto si immagina al primo sguardo, le unghie dell'influencer non sono monocromatiche, ovvero fucsia fluo, ma riescono a cambiare radicalmente colore e diventare rosso-arancio in pochi secondi.

Chiara Ferragni con la manicure che cambia colore

Lo smalto che cambia colore è il must-have della primavera 2022

Come fa la manicure di Chiara Ferragni a trasformarsi in così poco tempo? Il segreto è molto più semplice di quanto si immagina: il suo nuovo smalto del brand Passione Unghie è un semipermanente che cambia la sua nuance in base alla temperatura. In condizioni meteorologiche "normali" la nail-art rimane fucsia, mentre con il freddo diventa rosso aranciato. Insomma, la manicure must-have della primavera 2022 non deve essere solo variopinta e pop, deve anche nascondere un dettaglio fun. In quante prenderanno ispirazione dalla moglie di Fedez per aggiungere un tocco bizzarro alle prime giornate miti dell'anno?