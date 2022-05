Emoji manicure: la nail art dell’estate 2022 da copiare a Valentina Ferragni Colorata, vivace e spiritosa: tra le manicure più trendy dell’estate 2022 c’è la emoji nail art che porta sulle unghie le simpaticissime faccine e decorazioni pop.

A cura di Federica Ambrogio

La manicure di Valentina Ferragni realizzata da @ministryofnails.milano

Colorata, vivace e simpatica: tra le manicure dell'estate 2022 spicca la nail art con le emoji sfoggiata qualche giorno fa da Valentina Ferragni: base rosata e decorazioni multicolor che non passano di certo inosservate. Frizzante ed estrosa è perfetta per le serata estive e da sfoggiare in spiaggia, e può essere totalmente personalizzata sia nei colori che nei soggetti da ricreare sull'unghia. Scopri tutte le idee da copiare nella gallery!

Emoji manicure: il trend per l'estate 2022

La manicure dell'estate non è mai stata così vivace: per l'estate 2022 il trend ricrea sulle unghie le emoji, dai classici volti gialli ai fiori, passando per arcobaleni e nuvolette. Non ci sono limiti alla creatività e alla fantasia: potrai sbizzarrirti nella scelta dei colori e dei soggetti creando la tua manicure personalizzata. La base è realizzata solitamente con uno smalto neutro, dal rosa chiaro che riprende il colore naturale dell'unghia a al crema, fino al bianco ottico e al panna. Potrai ricreare la tua manicure con un finish opaco applicato un top coat matte al termine delle tua manicure, oppure renderla ancora più luminosa con un top coat effetto glossy. L'emoji manicure si adatta a qualunque forma e lunghezza: potrai indossarla quindi sia su unghia arrotondata che su una forma più squadrata sia che la tua unghia sia cortissima oppure lunga.

Realizzare la manicure con le emoji richiederà un po' di manualità per realizzare i disegni: per prima cosa dovrei stendere la tua base, utilizzando il colore chiaro e neutro che preferisci in modo da avere un contrasto netto e deciso con le emoji. Una volta asciugato il colore di base potrai procedere a disegnare le decorazioni: potrai scegliere di utilizzare colori vivaci e pop oppure le tonalità pastello per una nail art più soft e delicata. Oltre alle classiche emoji c'è chi impreziosisce la nail art con gli amatissimi swirls, le linee astratte e arrotondate che spopolano da qualche tempo tra le tendenze manicure.