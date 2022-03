Manicure con le perle: il trend per la nail art della primavera 2022 è prezioso Tra le nail art della primavera 2022 spicca un trend prezioso e tridimensionale: la manicure con le perle. Elegante e raffinata, è molto semplice da realizzare.

A cura di Federica Ambrogio

Tra le nail art di tendenza per la primavera 2022 c'è un trend prezioso e tridimensionale: la manicure con le perle. Le unghie vengono impreziosite con piccole perline applicate come decorazione per ottenere un risultato leggero e raffinato, perfetto da sfoggiare per una manicure sposa ma anche per dare un tocco elegante alle tue unghie. Realizzare queste manicure è semplicissimo, servirà solo un po' di manualità nel maneggiare le piccole perline da applicare sulla superficie dell'unghia. Sfoglia la gallery e scopri tutte le idee da copiare!

La manicure con le perle della primavera 2022

La manicure con le perle sarà uno dei trend che spopoleranno nella bella stagione: delicata ed elegante, realizzata con micro perline applicate sulle unghie per impreziosire la nail art in modo raffinato. Il segreto di questa manicure è non eccedere e puntare sul minimal: questa nail art infatti è elegante e delicata quando viene realizzata utilizzando poche perline di dimensioni minime, appena 3 o 4 millimetri. Saranno in grado di impreziosire l'unghia dando un tocco di luce senza farla apparire volgare o troppo pesante. Una nail art semplicissima da realizzare: ti basterà infatti applicare le perline sull'unghia con l'aiuto di una pinzetta per avere maggiore precisione. Le perline aderiranno perfettamente e dureranno a lungo grazie all'utilizzo della colla specifica per unghie che utilizzerai per incollarle.

Le perle si abbinano perfettamente ai colori neutri e delicati: il rosa tenue e il rosa cipria, così come il bianco latte o il panna sono colori ideali da utilizzare per la manicure con le perle. Se vuoi un effetto più colorato e vivace potrai abbinare dei colori pastello, ma in questo caso scegli una nail art davvero minimal: perfetta per esempio la french manicure colorata come quella indossata da Belén Rodriguez, alla quale potrai abbinare una perlina applicata alla radice dell'unghia. Le perle si possono poi anche applicare in ordine sparso sulla superficie, giocando anche con dimensioni differenti per creare un effetto ancora più tridimensionale. C'è anche chi realizza la french manicure con le micro perline applicate sulla punta dell'unghia invece che utilizzare lo smalto bianco: una manicure di sicuro effetto ma che potrebbe risultare poco pratica. Se vuoi invece un'idea per una manicure più elaborata potrai utilizzare la perla come centro di una decorazione floreale eseguita con un pennellino piccolo e sottile e uno smalto dai colori delicati.