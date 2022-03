Belén Rodriguez lancia la french manicure multicolor: la nail-art nasconde un messaggio di speranza Belén Rodriguez si è servita dei social per rivelare la sua nuova manicure: è col classico effetto french ma reinterpretato in chiave multicolor, ovvero con le punte delle unghie arcobaleno. Il motivo per cui ha scelto proprio queste nuance? Ha voluto inviare due messaggi simbolici.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è tra le donne dello spettacolo più richieste del momento. Ha realizzato il suo più grande sogno, quello di presentare Le Iene Show, e ogni settimana sul palco di Italia 1 sorprende tutti con i suoi look stringati all'insegna della sensualità. Di recente, dopo essersi concessa una breve vacanza sulla neve con tanto di maxi pull multicolor coordinato alla borsetta, ha fatto visita all'estetista di fiducia e ha aggiunto un ulteriore dettaglio arcobaleno alla sua immagine. La nuova manicure infatti è variopinta e non è stata scelta in modo casuale: nasconde un messaggio simbolico e toccante.

Chi ha firmato la manicure multicolor di Belén

La nuova manicure di Belén è stata realizzata dall'onicotecnica Michela May, meglio nota sui social come La Coach delle Unghie, che ha creato per lei una nail-art delicata ma allo stesso tempo trendy che si rivelerà perfetta per la primavera. L'argentina ha puntato tutto su una forma leggermente a mandorla ma non eccessivamente lunga e sul classico effetto french. Lo ha reinterpretato in chiave multicolor, abbinando uno smalto bianco latte a delle tinte fluo che hanno decorato solo le punte. Rosa, lilla, azzurro, giallo e arancione: ogni dito è stato colorato con una diversa nuance vitaminica e accesa.

Il significato simbolico della french manicure della Rodriguez

La french manicure multicolor della Rodriguez riprende la tendenza unghie skittles che ha spopolato qualche anno fa ma la cosa che in pochi sanno è che non è stata scelta solo per una questione fashion. L'argentina ha voluto racchiudere due diversi messaggi nella sua nail-art: il primo è legato a Le Iene Show, il secondo al dramma storico che stiamo vivendo da qualche settimana, la guerra tra Russia e Ucraina. Belén ha infatti rivelato che durante la prossima puntata dell'irriverente programma di Italia 1 indosserà un abito coordinato a una delle nuance delle sue unghie e, come se non bastasse, ha lanciato un messaggio di speranza. Le tinte arcobaleno sono un simbolo di armonia, nonché un riferimento alla bandiera della pace.