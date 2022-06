Belén Rodriguez si “rifà” le unghie: per l’estate lancia la french manicure multicolor Belén Rodriguez è pronta per accogliere l’estate, sui social ha documentato gli ultimi preparativi a poche ore dall’inizio della bella stagione. Si è “rifatta” le unghie, puntando tutto su una french manicure ma in versione multicolor.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2022 è ormai arrivata ufficialmente, anche se le temperature hanno cominciato a diventare bollenti diverse settimane fa. Tanto è bastato per spingere le star a organizzare i primi weekend fuori città in località più o meno esotiche, documentando tutto sui social. Tra loro c'è anche Belén Rodriguez che, dopo aver mostrato i nuovi micro bikini colorati e gli abiti all'uncinetto diventati un must-have, ora ha pensato bene di fare visita all'estetista di fiducia per "rifarsi" le unghie. La manicure da imitare durante le prossime vacanze? La french manicure multicolor come quella che l'argentina ha lanciato su Instagram.

Chi ha firmato la manicure colorata di Belén

Quale migliore occasione dell'inizio dell'estate per rifarsi la manicure? Belén Rodriguez lo sa bene, visto che ieri sera ha affidato le unghie alla sua estetista di fiducia. Si tratta di Michela May, meglio conosciuta sui social come La coach delle unghie, che per lei ha pensato a qualcosa di classico ma declinato in una versione moderna e variopinta, ovvero una french manicure multicolor. L'argentina non ha esitato a mostrare il risultato finale sui social condividendo un primo piano delle mani: la base è color nude, mentre la punta delle unghie è in una nuance vitaminica diversa per ogni dito, dal fucsia all'arancio, fino ad arrivare al verde e al giallo.

La french manicure multicolor di Belén

La french manicure "rivisitata" per l'estate

Ricordate la french manicure classica che mixava smalto bianco latte e bianco gesso? Dopo aver spopolato tra gli anni '90 e i primi 2000, è tornata in voga ma in una versione rivisitata. Niente più lunetta bianca, ora la punta delle unghie deve essere variopinta. Può essere decorata con un unico colore oppure con delle fantasie originali, da quella animalier a quella optical, l'importante è non avere paura di osare in fatto di creatività. In quanti prenderanno ispirazione da Belén durante le prossime settimane?