Chiara Ferragni, la manicure dell’estate è con le margherite colorate a “effetto french” A poche settimane dall’inizio delle sue vacanze Chiara Ferragni ha rinnovato la manicure. Qual è la nail art da imitare in estate? Quella con le margherite colorate e “sorridenti” a effetto french.

A cura di Valeria Paglionico

I Ferragnez non hanno ancora dato il via alle loro vacanze ma hanno già annunciato che per tutto il mese di agosto si trasferiranno ad Ibiza per godersi il meritato relax al termine di un lungo e soddisfacente anno lavorativo. Certo, quasi tutti i weekend organizzano dei weekend fuori porta, ma per il resto continuano a lavorare a pieno ritmo. Ieri Chiara e Fedez si sono concessi una giornata di shopping con il piccolo Leone e, oltre a mostrare il bimbo nei panni di personal shopper, l'imprenditrice ha anche rivelato la sua originale e coloratissima manicure per l'estate 2022: ecco come imitarla.

La manicure di Chiara Ferragni è la più originale dell'estate

Chiara Ferragni è sempre sul pezzo in fatto di mode e tendenze e non è da meno quando si parla di manicure fashion. Negli ultimi mesi ha spaziato tra unghie glitter, colori fluo ed effetto unicorno, ma è di recente che è riuscita a dare il meglio di lei. Con le vacanze sempre più vicine ha deciso di fare visita all'estetista di fiducia, così da arrivare prontissima alle ferie. Niente monocolore, scintillii o sfumature arcobaleno, la nail art lanciata dall'imprenditrice per l'estate è con le margherite variopinte e di certo farà impazzire tutti coloro che amano distinguersi per creatività ma senza rinunciare allo stile.

Chiara Ferragni mostra la nuova manicure

Come replicare la manicure di Chiara Ferragni

Com'è nel dettaglio la manicure di Chiara Ferragni? La base è color nude, mentre sulle punte sono state realizzate delle margheritine colorate he sorridono. I fiori sono tutti di tinte diverse, dal fucsia al verde, fino ad arrivare al blu, e non ricoprono tutta l'unghia, anzi, hanno creato un originale e variopinto effetto french. Ricrearla non è così semplice come sembra, visto che richiede una certa precisione e manualità. L'imprenditrice non ha esitato a mostrare "l'opera d'arte" sui social, commentando "Cutest nails", a prova del fatto che va fiera del risultato finale. In quanti prenderanno ispirazione da lei?

