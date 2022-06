Chiara Ferragni con la manicure unicorno: lo smalto must dell’estate è con i glitter cangianti Chiara Ferragni si sta preparando all’arrivo dell’estate e lo ha dimostrato sui social, dove ha condiviso delle foto della sua nuova manicure. È con i glitter multicolor e cangianti e con il suo “effetto unicorno” si rivelerà perfetta per la bella stagione.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni non è più solo una semplice influencer, è una vera e propria imprenditrice capace di "trasformare in oro" tutto ciò che tocca. Sono lontani i tempi del blog fashion, oggi ha un brand tutto suo ed è capace di lanciare mode e tendenze con un unico scatto social. Su Instagram è attivissima ed è proprio nelle ultime ore che ha dimostrato di aver dato il via ai preparativi per l'estate. Da cosa è partita? Dalla manicure. La nail art che si preannuncia un vero e proprio must-have per la bella stagione è tempestata di glitter multicolor che creano un adorabile effetto cangiante e "unicorno". In quante imiteranno la sua idea di stile?

La nuova manicure di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni non ha paura di osare quando si parla di manicure e lo dimostra sui social, dove fotografa sempre le sue nuove nail-art. Dopo i colori vitaminici, l'effetto emoji e lo smalto che cambia colore, ora ha puntato sugli scintillii. L'ultima manicure arrivata è firmata dalla sua estetista di fiducia, Unghie della Madonna, ed è perfetta per l'estate che sta per cominciare. Il motivo? Dà vita a un adorabile "effetto unicorno". Lo smalto usato è argentato ma è tempestato di mini glitter dall'effetto cangiante che cambiano colore a seconda di come vengono illuminati dalla luce. Il risultato finale è una nuance dalle infinite sfumature pastello che ricorda proprio la criniera di un unicorno.

Come realizzare la manicure unicorno

Come realizzare la manicure unicorno di Chiara Ferragni? Non c'è bisogno necessariamente di affidarsi a un'estetista, basta scegliere i prodotti giusti e applicarli in modo impeccabile. L'imprenditrice ha puntato tutto su un mix di due diversi smalti, uno argento e uno effetto diamond, così da rendere le unghie cangianti quando illuminate dalla luce diretta. Per la precisione ha scelto gli Shine on me firmati da Passione Unghie ma è possibile puntare anche su altri brand, l'importante è optare per qualche prodotto super glitterato o a effetto gloss. Insomma, a giudicare dalla nail-art della Ferragni, l'estate 2022 sarà sicuramente all'insegna delle unghie luccicanti.