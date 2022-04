Chiara Ferragni, la nuova manicure gioiello è la versione reale dell’emoji delle unghie Chiara Ferragni ha rinnovato la manicure per la primavera, puntando tutto sul grease, un rosa glitterato dall’effetto perlato. Ha poi scherzato dicendo che la nail-art è identica a quella dell’emoji che spopola sui social.

A cura di Valeria Paglionico

Per Chiara Ferragni la primavera è ufficialmente arrivata e a dimostrarlo è la sua nuova manicure scintillante e colorata. Si è lasciata alle spalle il terribile periodo affrontato a causa dei problemi di salute di Fedez e, dopo aver mostrato i brufoli sul viso dovuti allo stress, sembra essere tornata in splendida forma. Nelle ultime ore ha dunque pensato bene di fare visita all'estetista di fiducia. Gli sfoghi sul viso, però, non c'entrano nulla, l'influencer ha rinnovato la sua nail-art, scegliendo una nuance glitterata che si rivelerà perfetta per la primavera: ecco come imitarla per essere fashion e glamour.

La nuova nail art di Chiara Ferragni

Dopo lo smalto che cambia colore sfoggiato qualche mese fa, Chiara Ferragni ha cambiato la manicure, anche se è rimasta fedele alle nuance in pieno stile Barbie Girl. Come mostrato con un breve video postato sui social, ha puntato tutto su un fucsia acceso tempestato di glitter, tinta che si rivelerà perfetta per portare un tocco vitaminico alle giornate primaverili. Nella didascalia ha inoltre aggiunto queste parole: "La mia nail art è la versione reale dell'emoji", facendo riferimento all'emoticon che spopola sui social con lo smalto rosa sulla mano. Chi ha realizzato questa piccola "opera d'arte"? Il centro PassioneUnghie.

Chiara Ferragni mostra la nuova manicure

La manicure rosa glitter per la primavera

Chi meglio di Chiara Ferragni ne sa una più del diavolo in fatto di mode e tendenze? Nelle ultime ore ha mostrato la sua nuova manicure glitter e di sicuro presto diventerà il must della primavera. Quale colore richiedere per "imitarla"? Il grease, ovvero un luminoso fucsia metallizzato dall'effetto perlato e leggermente olografico. Si tratta di una nuance perfetta sia su unghie corte che lunghe, a patto che venga steso in modo super coprente. Per ottenere lo scintillo, però, bisogna abbinarlo a una cascata di glitter total pink, così da dare vita a una irresistibile manicure gioiello come quella dell'imprenditrice.