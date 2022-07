Shopping in famiglia per Chiara Ferragni: Leone sceglie le scarpe per la mamma I Ferragnez si sono concessi un pomeriggio di shopping tra boutique di moda e di giocattoli e Chiara Ferragni ha potuto contare su un “piccolo” assistente.

A cura di Beatrice Manca

Giornata di shopping in famiglia per Chiara Ferragni: l'imprenditrice digitale, appena rientrata da una vacanza in Grecia, è andata a fare acquisti in una boutique multibrand di Milano insieme al marito Fedez e al figlio maggiore Leone. Proprio il piccolo Leone ha ‘aiutato' la madre influencer, scegliendo per lui alcuni capi di tendenza, per poi divertirsi al Lego Store.

Fedez e Chiara Ferragni coordinati in total black

Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram le foto di una sessione di shopping in famiglia: l'influencer e il marito Fedez per l'occasione hanno scelto look coordinati all'insegna del total black, entrambi con sandali griffati. Ferragni ha indossato un completo low cost di Matinée, brand fondato dall'amica Chiara Biasi, comporto da crop top e gonna con un'arricciatura che lasciava l'ombelico scoperto. Al completo ha abbinato una borsa blu elettrico di Balenciaga e un paio di sandali con la doppia fascia di Dior. Anche Fedez ha indossato lo stesso modello sotto un paio di semplici pantaloni neri.

Chiara Ferragni in Matinée, Fedez e Leone

Leone è il personal shopping di Chiara Ferragni

Il momento più tenero della giornata? Il piccolo Leone si è offerto di dare un consiglio alla madre, scegliendo per lei due paia di scarpe. Dalla madre ha ereditato l'occhio per le tendenze: prima ha preso le famose snekears della collezione adidas x Gucci, giù un cult, poi un paio di mules con i cristalli di Gucci. Il personal shopper meritava un premio speciale: per concludere la giornata i Ferragnez hanno portato il figlio al Lego Store, dove Leone ha creato un giocattolo personalizzato.