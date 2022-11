Belén Rodriguez, addio tacchi a spillo: in autunno indossa gli zoccoli (e li porta coi calzettoni) Belén Rodriguez ha passato il weekend in famiglia e ne ha approfittato per dare spazio alla comodità. Per lei niente tacchi a spillo, ha preferito degli zoccoli borchiati con l’iconico tacco basso e di legno.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez sta vivendo un momento molto felice della sua vita: oltre a essere impegnatissima sul fronte lavorativo (è infatti protagonista di due programmi televisivi, Tu Sì Que Vales e Le Iene Show), ha anche ritrovato l'amore al fianco del marito Stefano De Martino. Durante il weekend pare essersi presa una pausa dai progetti professionali: ha infatti organizzato una giornata nella cantina La Raia, in provincia di Alessandra, con la famiglia al completo. Al suo fianco non c'era solo il compagno ma anche la sorella Cecilia, apparsa raggiante dopo la proposta di nozze di Ignazio Moser. Il dettaglio che non è passato inosservato? La showgirl ha detto addio ai tacchi alti, preferendo dei più comodi zoccoli.

Il look casual di Belén Rodriguez

Per la giornata in cantina Belén ha puntato tutto sulla comodità ma senza rinunciare allo stile. Ha sfoggiato un paio di pantaloni cargo a stampa mimetica (gli stessi che aveva già indossato a Londra durante la fuga romantica con Stefano) a un maglioncino arancione, lo ha abbinato a una cintura in tinta che le ha segnato il punto vita.

Il look autunnale di Belén

Per proteggersi dal freddo ha scelto un cappotto firmato Sacai, un modello metà bomber, metà teddy bear, con le maniche in tessuto verde militare, l'imbottitura di piume e della pelliccia beige su petto e schiena. Capelli sciolti e lisci, trucco appena accennato e viso raggiante: la Rodriguez anche in versione casual riesce a essere trendy.

Belén col cappotto Sacai

Gli zoccoli di Belén sono il nuovo must dell'autunno?

A fare la differenza nel look autunnale e casual di Belén sono state le scarpe. Se di solito sui palcoscenici ambiti sfoggia sempre dei vertiginosi tacchi a spillo, ora ha cambiato registro. Per lei niente décolleté, mules o cuissardes, per completare l'outfit ha preferito la comodità di un paio di zoccoli e li ha abbinati a dei calzettoni di spugna bianca. Si tratta di un modello slingback firmato RE/DONE, ha le borchie in pieno stile anni '70 intorno alla tomaia, il cinturino regolabile dietro la caviglia e l'iconico tacco basso di legno. Qual è il loro prezzo? Sul sito ufficiale del brand vengono venduti a 685 euro. La Rodriguez riuscirà a trasformare gli zoccoli nella calzatura must dell'autunno? L'unica cosa certa è che è così splendida che sta bene in ogni versione.