Belén Rodriguez con calzettoni di lana e tacchi alti: è l’abbinamento più trendy dell’inverno Belén Rodriguez ha lanciato il nuovo trend da seguire assolutamente in inverno: indossare i calzettoni con le pumps, così da tenersi al caldo ma senza rinunciare ai tacchi alti.

A cura di Valeria Paglionico

Belèn Rodriguez non è solo una delle showgirl più amate del nostro paese, è anche un'indiscussa icona di stile. Attualmente è impegnata con una nuova edizione de Le Iene Show, sul cui palco spopola con dei look all'insegna del glamour, dai completi dallo stile mannish con pantalone e panciotto ai minidress fiorati che sanno di primavera. La cosa che in pochi sanno è che continua a essere sofisticata anche nella vita quotidiana e a dimostrarlo è lei stessa sui social, dove documenta regolarmente tutti i suoi impegni, dalle giornate trascorse col suo staff agli shooting fashion. Di recente, ad esempio, si è immortalata tra le mura del suo ufficio milanese e ne ha approfittato per lanciare una tendenza originale e cool che di sicuro spopolerà nelle prossime settimane.

Il look comodo e trendy di Belén

Il look da ufficio di Belén? Riesce a mixare sensualità e glamour. Come mostrato con alcuni scatti social, per trascorrere la giornata alla scrivania ha indossato un semplice minidress in maglia total black, un modello comodo ma allo stesso tempo femminile e super trendy. Per completare il tutto ha scelto un paio di collant coprenti sempre in nero e un bomber grigio lungo fino al fondoschiena col cappuccio e una cintura coordinata intorno al punto vita. Lei lo ha portato sbottonato per rivelare l'outfit ma, a giudicare dalle apparenze, sembra essere caldissimo una volta chiuso.

Il look invernale di Belén

I calzettoni si indossano a vista anche in inverno

A fare la differenza nel completo di Belén sono state le scarpe. Ha indossato i classici décolleté neri col tacco alto ma la cosa particolare è che li ha portati con dei calzettoni grigio scuro alti fino al ginocchio. Non si tratta di parigine ma dei tradizionali calzini di lana a costine, di quelli che permettono di tenere i piedi al caldo durante le giornate più fredde dell'anno. Certo, essendo molto doppi probabilmente richiedono delle calzature di una misura in più rispetto alla propria, ma l'effetto glamour è assicurato. Insomma, che siano sandali col tacco, ciabatte, pumps, mocassini o sneakers, non importa, portare i calzettoni a vista è la mania più cool del momento.