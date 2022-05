Belén dice addio a Le iene: dalle stringhe ai cristalli, sui social ricorda tutti i suoi look Belén Rodriguez ha detto addio a Le Iene, il programma che ha condotto nelle ultime settimane, e sui social ha condiviso un toccante messaggio. Ha ricordato l’esperienza su Italia 1 ricordando molti dei suoi look, così da dare l’ennesima prova di essere un’indiscussa icona di stile.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez ha realizzato il suo più grande sogno, quello di presentare Le Iene Show. Oggi, nonostante l'esperienza sia arrivata al termine, non può fare a meno di ricordarla con affetto e soddisfazione. Non sorprende, dunque, che sui social abbia condiviso un commovente messaggio per ringraziare tutti coloro che le sono stati accanto sostenendola e dandole delle dritte. Ha inoltre ripercorso i look sfoggiati settimana dopo settimana, dando per l'ennesima volta prova di essere un'icona di stile. Si tratterà di un addio alla trasmissione o una semplice pausa nell'attesa che ricominci una nuova stagione?

Lo stile di Belén Rodriguez a Le Iene

Cosa ha contraddistinto l'esperienza di Belén a Le Iene? Il suo stile glamour, sofisticato e sensuale. Ha dato il via al programma con degli audaci look stringati: tra minigonne di paillettes, abiti di pelle, leggings aderenti, tutti erano decorati con delle stringhe che lasciavano intravedere la pelle nuda.

Belén in David Koma

Successivamente ha osato con i colori accesi, dall'arancione al giallo limone, fino ad arrivare al lilla e al total denim. Non sono mancati gli outfit monocromatici in bianco e nero, anche se li ha arricchiti con dei dettagli scintillanti. L'abito con cui ha detto addio al programma? Un tubino nero con un maxi "serpente" di cristalli sul décolleté.

Leggi anche Belén Rodriguez a Le Iene con il look in pelle e la gonna con gli oblò

Belén in giallo limone a Le Iene

Il toccante messaggio di Belén

Accanto alle foto ricordo della splendida esperienza su Italia 1 Belén ha condiviso anche un messaggio toccante. Le sue parole sono state: "È stato bellissimo far parte di questo programma. Era un mio desiderio, un obiettivo, ho aspettato, pazientato talmente tanto che ero arrivata a pensare che non sarebbe accaduto, invece é successo ed é stato un bellissimo successo! Ne ho fatto parte accanto ad un professionista incredibile che naturalmente non è Teo, scherzo! Invece ho riscoperto una persona altruista attento che ti insegna un mestiere, una persona con dei valori belli bellissimi".

Belén Rodriguez in David Koma a Le Iene

L'argentina ha poi continuato ringraziando tutti coloro che l'hanno accompagnata in questa avventura, sottolinenando il fatto che l'hanno fatta sempre sentire a casa. L'anno prossimo la produzione del programma punterà ancora su di lei?