Beatrice Borromeo splende sul lago di Como: il tailleur dorato è da vera diva retrò Beatrice Borromeo, moglie di Pierre Casiraghi, era tra gli ospiti vip dello show di Alta Gioielleria di Dior ambientato a Villa Erba.

Il Lago di Como è una delle mete italiane più suggestive e amate all'estero. Anche la Maison Dior si è fatta conquistare: ha voluto presentare la collezione di Alta Gioielleria proprio sulle sue sponde, precisamente a Villa Erba. Alla serata erano presenti moltissime star internazionali, dal premio Oscar Michelle Yeoh all'attrice Rosamund Pike. Ma a rubare la scena è stata Beatrice Borromeo: la royal monegasca, ambasciatrice della Maison, ha illuminato la serata con un tailleur dorato.

Lo show di Alta Gioielleria sul Lago di Como

Dopo aver presentato la collezione Cruise 2024 in Messico, Maria Grazia Chiuri è tornata "a casa", in Italia, per mostrare i capolavori di Alta Gioielleria disegnati da Victoire de Castellane. Collane, bracciali e orecchini della collezione ‘Les Jardins de la Couture' si ispirano alla ricchezza di un giardino in fiore, celebrando la passione "botanica" di Monsieur Christian Dior. I vari pezzi sono stati indossati da 40 modelle che hanno sfilato sulla scalinata di Villa Erba indossando abiti da cocktail anni ’50 disegnati da Maria Grazia Chiuri. Lo show si è concluso tra i fuochi d'artificio. Il lago è diventata la destinazione più richiesta dalla moda per l'estate 2023: Louis Vuitton ha scelto Isola Bella per la sfilata Cruise, Jacquemus ha aperto una seasonal boutique a Cernobbio, vicino Como, dove è appena stata inaugurata anche una boutique Dior.

Il look dorato di Beatrice Borromeo

Tra i molti ospiti vip arrivati sulle sponde del Lago di Como c'era anche Beatrice Borromeo: la moglie di Pierre Casiraghi è uno dei volti della casa di moda e in ogni pubblica apparizione dimostra di essere una vera e propria icona di stile. Per lo show Dior ha indossato un tailleur dorato con gonna lunga spalmata d'oro e giacca abbinata, l'iconica T Bar della Maison.

Diot Haute Couture Primavera/Estate 2023

Il look arriva dalla collezione Haute Couture Estate 2023 ed è stato completato da sandali in velluto e una minibag nera. Beatrice Borromeo ha completato il look con un tocco di rosso acceso sulle labbra e i capelli raccolti sulla nuca, per un risultato "chic senza sforzo". L'oro sembra essere il suo colore preferito: a Cannes ha scelto un abito con le frange dorate in stile flapper, ora raddoppia col tailleur. Un chiaro messaggio in vista dello shopping estivo: che sia un party in spiaggia o un'occasione elegante, una pennellata d'oro non guasta mai.