Baby Vittoria sul set con Chiara Ferragni: è adorabile in versione Cappuccetto Rosso “Qualcuno è venuto a trovarmi sul set” ha scritto Chiara Ferragni, condividendo delle foto assieme alla piccola Vittoria. La bambina è una Cappuccetto Rosso in miniatura.

A cura di Giusy Dente

In casa Ferragnez si respira un'aria diversa dal solito. Fedez da alcuni giorni è in ospedale, ricoverato al San Raffaele di Milano: ha subito un intervento a causa di un tumore neuroendocrino del pancreas. Chiara Ferragni gli fa visita quotidianamente: la coppia è più unita che mai in questo momento delicato. Ovviamente il rapper sente moltissimo la mancanza dei due figli, Vittoria e Leone, che sta vedendo unicamente in videochiamata. Il primogenito gli ha regalato un enorme peluche rosa, per farlo sentire meno solo. I bambini stanno trascorrendo molto tempo col resto della famiglia: le zie Francesca e Valentina, la nonna Marina Di Guardo. In questo modo si cerca di di intrattenerli e lasciarli sereni, circondati d'amore. Per questo, la piccola di casa ha anche trascorso un po' di tempo con la mamma sul set.

Vittoria è sempre trendy

In ogni occasione, la piccola di casa è sempre adorabile. Dietro i suoi look c'è ovviamente mamma Chiara Ferragni, che adora vestirla di tutto punto. Sin dalla nascita, la piccola ha sfoggiato tutine e accessori di lusso. Un vero e proprio guardaroba da star, con una collezione di scarpe (ballerine griffate, sneakers in limited edition) da far invidia anche a una fashion addicted! L'abbiamo vista in versione orsetto con le scarpe a forma di koala, con la gonna tutù in versione ballerina e di recente anche vestita in animalier, in occasione di una giornata al parco col testo della famiglia. Non sono mancati look più originali ed eccentrici, merito però di papà Fedez, dotato sicuramente di una vena creativa molto fantasiosa. Per la sua piccola ha ideato un pigiamino rosa a forma di polpo gigante mentre per Carnevale ha pensato per lei a un costume da Majin Bu!

Baby Vittoria come Cappuccetto Rosso

Oltre a dividersi tra casa e ospedale, chiaramente Chiara Ferragni sta portando avanti anche alcuni impegni professionali. Proprio un paio di giorni fa ha lanciato ufficialmente una nuova linea di make up, prodotti per occhi e labbra che si ispirano alle sue città del cuore, ossia Parigi, Milano e Los Angeles. Ieri era invece su un set allestito presso il , per un altro progetto. Proprio lì le ha fatto una sorpresa Baby Vittoria, che l'ha raggiunta al Palazzo Parigi Milan Hotel & Grand Spa. La piccola è l'idolo dei social, soprattutto per le sue faccette buffe! Stavolta ha attirato l'attenzione il suo cappottino: un'adorabile Cappuccetto Rosso in miniatura!