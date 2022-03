La nuova linea make up di Chiara Ferragni: quanto costano i trucchi ispirati alle città del cuore Dopo il successo della prima linea di make up, Chiara Ferragni lancia nuovi prodotti occhi e labbra perfetti per l’estate, inclusivi e genderless.

A cura di Beatrice Manca

Chiara Ferragni non si ferma mai: il brand che porta il suo nome nell'ultimo anno si è ampliato con nuove linee, incluso il make up. La prima linea di rossetti, blush e mascara firmati dall'influencer è stata lanciata lo scorso novembre ed ha avuto un enorme successo. Ora arriva una nuova collezione dalle tinte brillanti e colorate, perfette per l'estate, e dall'anima inclusiva. Il lancio della linea è arrivato in un momento complicato per la famiglia Ferragni: Fedez è stato operato qualche giorno fa ed è ancora in ospedale, assistito dalla moglie. Nonostante ciò Chiara Ferragni ha voluto presentare i nuovi prodotti make up sul suo profilo, promettendo ai follower anche qualche tutorial personalizzato.

Il make up firmato Chiara Ferragni

La nuova linea make up è ispirata ai suoi posti del cuore

I nuovi prodotti della linea di make up dell'influencer guardano all'estate, tra illuminanti ombretti colorati e gloss. La linea si compone di un balsamo per le labbra in tre differenti tonalità (al prezzo di 21,50 euro) tre rossetti gloss (dal valore di 19 euro) e un illuminante cremoso in stick (venduto sul sito al prezzo di 29 euro). Il punto forte però sono le palette occhi ispirati a tre città che per Chiara Ferragni hanno un valore speciale: Milano e Los Angeles, le città in cui ha vissuto, e Parigi, la capitale globale della moda. Le tre palette di ombretti hanno lo stesso prezzo (35 euro) ma si differenziano per le sfumature: neutre e calde per Milano, chic e terrose per Parigi. Gli ombretti ispirati a Los Angeles invece sono in tinte pop, dall'azzurro al verde mela, perfette per ricreare un make up arcobaleno.

Le palette occhi di Chiara Ferragni

Il make up di Chiara Ferragni è genderless

I prodotti sono in vendita sul sito del brand di Chiara Ferragni e sono distribuiti in esclusiva dalle profumerie Douglas. La linea sarà venduta anche oltre i confini dell'Italia, in Spagna e in Portogallo. Per promuovere la sua nuova linea di make up Chiara Ferragni ha scelto sia modelli che modelle: un modo per rendere il make up inclusivo e democratico, aperto a uomini e a donne. Il make up è uno strumento di libertà espressiva, perché dovrebbe essere solo "un gioco da ragazze?"