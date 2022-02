Baby Vittoria “copia” la madre Chiara Ferragni: con gli occhiali da sole è irresistibile Vittoria Lucia Ferragni sulla neve è già trendy come i genitori: sfoggia una tuta imbottita colorata, le manopole e gli occhiali da sole, importantissimi per proteggere la vista.

A cura di Beatrice Manca

Tra poco più di un mese Vittoria Lucia Ferragni, la figlia più piccola di Chiara Ferragni e Fedez, compirà un anni ed è già una piccola icona di stile. Non poteva essere altrimenti, visto che la madre è una delle più famose fashion influencer al mondo nonché una lanciata imprenditrice. Chiara Ferragni si diverte a scegliere per la piccola i vestiti seguendo il trend "mini me" cioé coordinando i vestiti di mamma e figlia. Un esempio? I costumi da bagno rosa sfoggiati mentre erano in vacanza in montagna, precisamente in un hotel di lusso con spa sull'Alpe di Siusi. Adesso ci riprovano: baby Vittoria è adorabile con gli occhiali da sola come quelli della mamma (e del papà).

gli occhiali da sole di baby Vittoria

Baby Vittoria con gli occhiali da sole

Il guardaroba della piccola Vittoria fa già concorrenza a quello del resto della famiglia e non mancano gli accessori originali. A volte i genitori si divertono a creare per lei costumi spiritosi: per Carnevale Fedez ha vestito la figlia da Majin Bu, il popolare personaggio "rosa" di Dragon Ball. Durante la vacanza sulla neve Vittoria è stata fotografata con una tutina imbottita rosso magenta e gli occhiali da sole, un accessorio indispensabile per proteggere la vista dal riverbero. La piccola indossava un paio di occhiali specifici per bambini, probabilmente firmati Moncler, con la montatura tonda e le lenti scure. Tutta la famiglia sfoggiava accessori coordinati: papà Fedez ha scelto un classico modello Ray-Ban, mentre la madre Chiara sfoggiava un modello avvolgente.

Fedez e Vittoria con occhiali da sole

Il dettaglio di stile più tenero? Le manopole blu, i guantini "tondi" per tenere al caldo le mani, e la mollettina gialla a forma di fiocco sui capelli biondissimi, eredità della famiglia Ferragni. Baby Vittoria sembra amare moltissimo gli occhiali da sole, tanto che nelle foto condivise dai genitori li sfoggia anche in camera, al chiuso, con una tuta in felpa grigia. Gli occhiali da sole non sono sono un accessorio di stile, ma un'importante difesa per i nostri occhi: le buone abitudini si prendono sin da bambini!