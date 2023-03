Aurora Ramazzotti, la manicure da futura mamma: “Dopo un anno di unghie lunghe mi sento nuda” Aurora Ramazzotti si sta preparando alla nascita del bebè e lo ha fatto a partire dalla manicure: ecco come sono le sue “unghie da futura mamma”.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti sta per dare il via a una nuova ed emozionantissima esperienza della sua vita: tra qualche settimana diventerà mamma per la prima volta e, sebbene abbia qualche piccola ansia per i cambiamenti drastici che la attendono, non vede l'ora di poter finalmente tenere il bebè tra le braccia. Nonostante continui a dedicarsi alle più svariate attività, dalle uscite con gli amici alle giornate in spa, si sta preparando al parto sempre più vicino. Dopo essersi dato allo shopping per il piccolo in compagnia della mamma Michelle Hunziker, nelle ultime ore ha fatto visita all'estetista e sui social ha sfoggiato la manicure perfetta per una futura mamma

La nuova manicure di Aurora Ramazzotti

Manca ormai pochissimo al parto di Aurora Ramazzotti e a dimostrarlo è il suo meraviglioso pancione sempre più "esplosivo". Per lei è dunque arrivato il momento di prepararsi, curando tutti quei dettagli a cui dopo la nascita del bebè non potrà dedicarsi per mancanza di tempo. È proprio per questo che nelle ultime ore ha fatto visita a Marianna Toscano, la sua estetista di fiducia, per una manicure "da futura mamma". L'influencer ha puntato su un color nude appena percettibile e ha accorciato drasticamente le unghie, così da evitare di graffiare la pelle del piccolo in arrivo. Nella didascalia ha poi scritto: "Dopo un anno di unghie lunghe mi sento tipo nuda".

Come realizzare la manicure nude di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha definito le sue unghie le "Future mama nails" e non solo per la lunghezza ma anche per il colore. Ha optato per una nuance iper naturale, tanto che, se non fosse per l'estrema luminosità, sembrerebbe non avere affatto lo smalto. Tecnicamente questa nail-art si chiama "Lipgloss": è minimal, naturale e dall'effetto shiny che ricorda il gloss. È facilissima da realizzare ed è perfetta sia per le unghie lunghe che per quelle corte, adattabile inoltre a qualsiasi forma. Insomma, Aurora si avvicina al parto ma non per questo rinuncia allo stile: quante sono le future mamme che prenderanno ispirazione dalla sua manicure?