Aurora Ramazzotti: addio alla manicure di Natale, ora è il momento delle unghie baby boomer Aurora Ramazzotti è tornata alla “normale” quotidianità dopo le feste di Natale e ne ha approfittato per fare visita all’estetista di fiducia. Ha rinnovato la manicure, dicendo addio ai colori natalizi e tornando alla classica nail-art baby boomer.

A cura di Valeria Paglionico

Le vacanze di Natale appena terminate sono state davvero magiche per Aurora Ramazzotti: è al settimo mese di gravidanza, aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Goffredo Cerza e si sta godendo al massimo questi momenti col pancione (che non esita a mettere in mostra in selfie senza maglietta o in completini sportivi). Dopo essere stata prima a Roma e poi in montagna, da qualche giorno è rientrata a Milano e ne ha approfittato per rivedere mamma Michelle Hunziker dopo settimane passate "a distanza". Il ritorno "alla normalità" per lei ha significato anche fare visita all'estetista di fiducia, così da dire addio alla manicure a tema feste: ecco su quale nail-art ha puntato per l'inverno.

Aurora Ramazzotti dice addio allo smalto rosso

Gennaio è un mese di nuovi inizi e Aurora Ramazzotti lo sa bene, visto che tra poche settimane darà finalmente il benvenuto al suo primo figlio. Cosa ha fatto poco dopo essere rientrata a Milano? Si è lasciata "coccolare" dall'estetista di fiducia che, oltre a farle un massaggio drenante alle gambe, si è occupata anche delle sue unghie. Fino a qualche giorno fa la figlia di Michelle sfoggiava una manicure a tema natalizio in rosso-bordeaux, ma ora le cose sono cambiate. Come lei stessa ha mostrato sui social, ha detto addio allo smalto "da feste" ed è tornata alla baby boomer nail art. Riuscirà a rinnovarla ancora una volta prima del parto?

La nuova manicure di Aurora Ramazzotti

Cos'è la manicure baby boomer

Cos'è la manicure baby boomer? Una nail-art delicata, sobria e naturale, perfetta per aggiungere un tocco di eleganza al proprio look. Niente linee nette o colori a contrasto, si tratta di un french leggermente sfumato che dà vita a un adorabile effetto degradé. Aurora Ramazzotti ha puntato sul classico bianco latte, evitando nuance troppo accese, così da riuscire ad abbinarlo in modo impeccabile a ogni tipo di outfit, da quelli da lady a quelli più casual. Si tratta di una manicure che sta spopolando da qualche anno a questa parte e che, a quanto pare, continua a essere amatissima tra le star. In quante prenderanno ispirazione da Aurora per le prime settimane del 2023?