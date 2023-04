Aurora Ramazzotti, la foto mentre allatta Cesare: i primi ritratti di famiglia sono senza trucco Aurora Ramazzotti è tornata a documentare la sua nuova vita da mamma sui social. Tra una foto in cui allatta e il primo dolce ritratto di famiglia, ha dato prova di essere serena e raggiante.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti è diventata mamma da pochissimi giorni, ha messo al mondo il piccolo Cesare, il primo figlio nato dall'amore con Goffredo Cerza, ed è letteralmente raggiante. Certo, tra pannolini, notti in bianco e poppate, la stanchezza si fa sentire, ma vedere il bimbo sorridere la ripaga di ogni sacrificio. Dopo essersi presa una breve pausa dai social subito dopo il parto, in modo tale da rendersi davvero conto di tutto quello che era successo, è tornata a postare regolarmente sul suo profilo, dando spazio alla nuova vita da mamma. L'avevamo lasciata alle prese con la prima uscita col bebè in occasione del pranzo di Pasqua, ora ha mostrato ai followers le prime dolcissime foto di famiglia.

La vita da mamma di Aurora Ramazzotti

Solo qualche giorno fa Aurora Ramazzotti aveva rivelato ai followers che stava allattando il piccolo Cesare fin da dopo il parto e che trovava l'esperienza decisamente intensa. Oggi ha pensato bene di immortalarsi alle prese con questa "attività", dimostrando di essere una mamma assolutamente "normale". Si è lasciata fotografare seduta sul divano in versione acqua e sapone con la t-shirt bianca alzata e il bebè attaccato al suo seno, il dettaglio che balza subito all'occhio? Ha il viso sorridente, sereno e raggiante, a prova del fatto che, nonostante allattare implichi qualche piccola sofferenza, riesce a creare un legame profondissimo col bambino.

Aurora Ramazzotti mostra la pancia post parto

Aurora Ramazzotti, una mamma acqua e sapone

Nell'album che Aurora ha postato sui social ci sono diversi scatti della nuova vita da mamma, da quello in cui mostra con orgoglio la pancia post-parto al dolcissimo primo piano della sua mano che tiene stretta quella di Cesare. La più tenera è in assoluto l'ultima: si tratta del primo scatto di famiglia nel quale Goffredo tiene il piccolo tra le braccia (mentre è avvolto in una copertina all'uncinetto), mentre Aurora è al suo fianco sorridente col viso completamente struccato. Nella didascalia l'influencer ha poi scritto: "Due settimane fa sono nati anche mamma e papà", lasciando intendere che non potrebbe essere più felice di questa nuova quotidianità "a tre".