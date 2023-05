Aurora Ramazzotti, il trucco per tenere Cesare sotto controllo mentre guida Aurora Ramazzotti non ha alcuna intenzione di rinunciare alle sue abitudini quotidiane dopo essere diventata mamma. Come fa a guidare quando è sola con Cesare? Lo ha rivelato sui social.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti è diventata mamma per la prima volta, da poco più di un mese ha messo al mondo il piccolo Cesare e, nonostante i piccoli inconvenienti della "nuova vita", non potrebbe essere più serena. Certo, è difficile prendere "un'ora d'aria", basti pensare al fatto che anche quando lo fa viene sommersa dalle critiche degli haters, ma il sorriso del bimbo riesce a ripagarla di ogni sofferenza. Sebbene in un primo momento avesse preferito prendersi una pausa dei social per capire davvero cosa le era successo, ora è tornata a postare regolarmente, spiegando nei minimi dettagli le gioie e i dolori della maternità. Di recente, ad esempio, ha rivelato il trucco che usa mentre guida per tenere sotto controllo il bebè.

La nuova vita da mamma di Aurora Ramazzotti

Da quando è diventata mamma la vita di Aurora Ramazzotti è cambiata in modo drastico ma questo non significa che ha rinunciato alle sue abitudini quotidiane, dalle uscite con gli amici alle giornate mamma-figlia con Michelle Hunziker, fino ad arrivare alle passeggiate in centro. Certo, deve organizzarsi anche per fare una semplice doccia ma è chiaro che non ha alcuna intenzione di chiudersi in casa tra biberon e pannolini. L'unica differenza rispetto al passato? Porta sempre con lei anche Cesare. L'avevamo lasciataal supermercato con la fascia portabebè che ha trasformato il piccolo in un koala, oggi la ritroviamo alla guida della sua auto con tanto di seggiolino nei posti posteriori.

Il trucco per guidare con Cesare

Lo specchietto per il bebè in auto

Come fa a tenere sotto controllo il piccolo se è da sola in auto a guidare? Ha ideato un piccolo trucco che di sicuro tornerà utile a molte neomamme come lei. Aurora ha fatto installare uno specchietto nella porte posteriore della macchina, lo ha fatto posizionare in maniera tale che Cesare le appaia in primo piano nel momento in cui dà un'occhiata allo specchietto retrovisore. Naturalmente ha documentato con orgoglio la sua scoperta sui social, scrivendo nella didascalia "Lo specchietto per controllarlo quando guidi" (con tanto di emoticon a forma di occhi). Insomma, Aurora è una mamma super organizzata e di certo sarà d'ispirazione per molte donne che sono appena diventate genitore proprio come lei.