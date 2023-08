Aurora Ramazzotti con le rose sul bikini: il look romantico nasconde un dettaglio fluo Costume romantico nell’intramontabile stampa floreale e nail art vivace in tonalità fluo: così Aurora Ramazzotti è trendy in vacanza.

A cura di Giusy Dente

Prima estate da mamma per Aurora Ramazzotti ed è ovviamente un'estate completamente diversa da tutte le precedenti. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è in vacanza col compagno Goffredo Cerza e il figlio Cesare, nato pochi mesi fa. La coppia si sta godendo la Sardegna assieme al piccolo, che sicuramente ha cambiato le loro vite. Appena un anno fa era tutto completamente diverso, ma l'influencer era consapevole di quello a cui andava incontro. Sapeva che ci sarebbero state rinunce e sacrifici. Adesso la priorità è Cesare, è lui il primo pensiero, ma ciò non significa che non possa comunque divertirsi e trovare del tempo del sé.

Il primo bikini di Aurora Ramazzotti dopo il parto

La prima foto in bikini dopo la nascita di Cesare è stata condivisa da Aurora Ramazzotti volutamente senza ritocchi, senza filtri. L'influencer ha voluto che si vedesse un corpo normale, un corpo da mamma, il corpo di una donna che ha dato la vita. Lei con lo specchio ora ha un rapporto meno conflittuale e più sereno: è consapevole dei cambiamenti apportati dalla gravidanza e dal parto, ma è fiera delle grandi cose che quel suo corpo ha fatto. Ecco perché riesce a guardarlo con amore e gratitudine: cosa che invece non riescono a fare gli haters. In risposta a quegli scatti estremamente autentici e naturali, qualcuno ha fatto notare la rotondità della pancia. Lei, ironicamente, si è detta incinta di un dessert. Nelle settimane a seguire, la neo mamma si è confermata una fan dei costumi minimal.

Aurora Ramazzotti col costume floreale

Mentre Goffredo e Cesare si divertono a vestire con costumi coordinati, Aurora Ramazzotti si conferma fan dei modelli minimal. Dopo l'intramontabile costume intero nero e il due pezzi a tinta unita (con abbronzatura da mozzarella), nelle nuove foto l'influencer ha invece un bikini a stampa floreale. Su fondo nero ci sono tante piccole roselline rosse con le foglioline verdi. Il reggiseno ha ampia scollatura rettangolare e bretelline sottili. La parte inferiore invece è un tanga con laccetti.

A questo look balneare romantico, la 26enne ha aggiunto un tocco più deciso e accattivante: ha scelto una nail art verde fluo, una nuance forse poco sobria ma che ispira tanta allegria e voglia d'estate. È una manicure di tendenza, il dettaglio perfetto per rendere più vivace l'outfit da spiaggia.