Aurora Ramazzotti sulla nuova vita da mamma: “Cambia tutto, si sacrificano tante cose” Aurora Ramazzotti sta vivendo la sua prima vacanza da mamma e non potrebbe essere più felice. Cosa è cambiato rispetto allo scorso anno? Lo ha spiegato sui social.

L'estate 2023 di Aurora Ramazzotti è davvero speciale e non solo perché è partita per la Sardegna con la famiglia al completo: sono le sue prime vacanze da mamma del piccolo Cesare e, sebbene siano un tantino diverse dal solito, non potrebbero renderla più felice. Ha detto addio alla spiaggia nelle ore di punta, ha fatto una serie di rinunce per rimanere con il bimbo il più possibile ma non per questo ha detto addio al divertimento, semplicemente si sta abituando a questa nuova vita da genitore. Sui social ha voluto rispondere alle domande dei fan, approfittandone per rivelare com'è cambiata la sua quotidianità da quando sta affrontando l'esperienza della maternità.

La nuova vita da mamma di Aurora Ramazzotti

Non è la prima volta che Aurora Ramazzotti usa i social per rispondere alle domande dei fan ma solo di recente qualcuno le ha chiesto: "Essere madre preclude alcune cose che facevi prima di esserlo?". La risposta dell'influencer è stata lunga ed elaborata, così da far capire che la maternità è un'esperienza totalizzante e coinvolgente, che implica una serie di rinunce ma che deve essere vissuta a pieno perché dona un amore senza limiti. Le sue prime parole sono state: "Cambia tutto. Non farò più niente senza pensarlo ogni secondo di ogni momento che gli sono lontana, anche se è solo per andare a fare due passi. Si sacrificano tante cose ma sono convinta che, se si può, sia importante prendersi cura di sé e dedicarsi del tempo. All'inizio anche farsi una doccia risulta difficile".

Le parole di Aurora Ramazzotti

"Si impara ogni giorno"

Aurora ha poi continuato facendo un paragone con la sua vita lo scorso anno, ovvero quando Cesare non era stato ancora concepito. Le sue parole sono state: "Se penso alla mia vita l'anno scorso sicuramente non è paragonabile ma sapevo che sarebbe stato così e va benissimo. So che non durerà per sempre e cerco di godermi questi momenti perché poi ti mancano. Sto ancora navigando questo meraviglioso dono che la vita mi ha fatto, la verità è che si impara ogni giorno". Insomma, Aurora è felicissima di essere mamma, per lei quest'esperienza è una continua scoperta e, sebbene la obblighi a fare qualche piccolo sacrificio, le ha regalato l'emozione più bella al mondo, quella dell'amore incondizionato.