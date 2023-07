Goffredo Cerza e il piccolo Cesare in vacanza: padre e figlio col costume coordinato Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno festeggiato in Sardegna, dove sono in vacanza, i primi 4 mesi di vita del piccolo Cesare.

A cura di Giusy Dente

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza pochi mesi fa hanno accolto in famiglia il loro primogenito: il piccolo Cesare. Il bimbo ha stravolto le loro vite e portato tante novità, tanti cambiamenti, a cui si stanno gradualmente abituando. Un anno fa proprio di questi tempi la figlia di Michelle Hunziker stava scoprendo la gravidanza: questa è la prima estate da mamma e se la sta godendo in pieno.

L'estate di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti sta trascorrendo le vacanze in Sardegna. Con lei ci sono ovviamente il compagno Goffredo Cerza e il figlio Cesare, ma anche due dei suoi più cari amici, Sara Daniele e Tommaso Zorzi. Sta trascorrendo delle giornate all'insegna del relax, circondata dagli affetti più cari. Incuriosita forse da sua madre Michelle Hunziker, fan della crioterapia, anche la 26enne ha voluto provare a Porto Cervo lo stesso trattamento anti age. Ha affrontato quindi la cabina ghiacciata a una temperatura di – 90°. Queste prime vacanze da genitori coincidono con i quattro primi mesi di vita di Cesare, nato il 30 marzo scorso. "4 mesi di noi" ha scritto l'influencer per celebrare la ricorrenza e l'unità familiare. Nello scatto ha immortalato le sue due persone preferite e lo scatto è reso ancora più dolce dal loro look coordinato.

Goffredo Cerza e Cesare vestono coordinati

Il primo look balneare del piccolo Cesare era all'insegna del giallo: costumino e cappellino abbinati. Per festeggiare i suoi primi 4 mesi di vita, i genitori hanno pensato a un look simbolico, coordinato a quello del papà. Nella foto condivisa da Aurora Ramazzotti, infatti, spicca addosso a padre e figlio lo stesso costume, con fondo nero e stampa sbarazzina, con dei polipetti colorati. La versione per neonato costa 85 euro, quella per adulta circa 230 euro.