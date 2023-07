Aurora Ramazzotti in piscina con Cesare: il suo primo costumino è coordinato al cappello Aurora Ramazzotti è in vacanza da diversi giorni ma solo di recente si è mostrata alle prese con un bagno in piscina col piccolo Cesare: ecco il primo look balneare del bebè.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti è volata in Sardegna con la famiglia al completo e ora si sta godendo il meritato relax al termine di un anno ricco di emozioni: ha raggiunto diversi successi professionali ed è diventata mamma del piccolo Cesare, il primo figlio nato dall'amore con Goffredo Cerza. Questa è la sua prima vacanza nei panni di genitore e, sebbene abbia dovuto rinunciare alla spiaggia nelle ore di punta, sta riuscendo lo stesso a divertirsi. Tra vecchi ricordi rispolverati, look balneari dai dettagli griffati e trattamenti di bellezza anti-age, l'influencer si sta letteralmente rigenerando. Nelle ultime ore, inoltre, ha postato un dolce ritratto mamma-figlio che ha commosso i followers: ecco la foto.

La prima estate da mamma di Aurora Ramazzotti

Sono passati pochi mesi dal parto ma Aurora Ramazzotti è già in splendida forma e lo sta dimostrando durante la vacanza in Costa Smeralda tra completini fluo e micro bikini. Certo, essendo icona body positive non ha mai avuto paura di posare anche con la pancia post parto, ma è chiaro che ad oggi nessuno direbbe mai che ha appena affrontato una gravidanza. Nelle ultime ore si è lasciata immortalare in compagnia del piccolo Cesare, postando poi sui social il tenero ritratto realizzato durante una mattinata trascorsa in piscina: i due fanno il bagno insieme e si abbracciano con dolcezza, a prova del fatto che sono ormai inseparabili.

Il dolce ritratto mamma–figlio

Il piccolo Cesare in versione "pesciolino"

Se Aurora Ramazzotti ha ormai abituato i fan ai suoi look acqua e sapone, la vera novità nello scatto mamma-figlio sta nell'outfit balneare del piccolo Cesare. È la prima volta che viene mostrato mentre fa il bagno e per l'occasione il suo stile è stato curato nei minimi dettagli. Ha infatti indossato un costumino giallo e celeste abbinato a un cappellino total yellow portato al contrario. Naturalmente è stato immortalato solo di spalle ma tanto è bastato per incantare i fan, anche perché Aurora ha accompagnato lo scatto con delle emoticon a forma di pesciolini. Insomma, i due sono ormai inseparabili e incantano tutti con la loro dolcezza.