Asta da record per un abito di lady Diana: venduto al prezzo più alto di sempre Il vestito indossato da lady Diana in Italia è stato venduto a un prezzo 11 volte il valore stimato.

A cura di Giusy Dente

(julienslive.com)

A 20 anni di distanza dalla sua morte (nell'incidente stradale del 31 agosto 1997), lady Diana resta un'icona senza tempo. La principessa ha segnato un'epoca e ancora oggi è ricordata per le sue scelte rivoluzionarie, per le tante opere benefiche compiute, per il rapporto speciale che riusciva a instaurare con le persone. Ma anche per il suo stile. I suoi abiti hanno fatto la storia della moda: è stata imitata e copiata, ha usato l'abbigliamento per sentirsi forte e sicura di sé, spesso i suoi look nascondevano dei messaggi profondi. Come non menzionare il famoso revenge dress, sfoggiato per rispondere simbolicamente ai tradimenti di Carlo, ormai noti al mondo intero. Molti pezzi del guardaroba della principessa sono stati nel tempo messi all'asta e c'è sempre stata una "guerra" per accaparrarseli, da parte di fan e collezionisti. È successo anche per il famoso abito di Jacques Azagury messo all'asta da Julien's Auctions.

Quanto vale il vestito di lady Diana

Lo stilista di origine marocchina Jacques Azagury era molto amato da lady Diana, che ne ha spesso sfoggiato le creazioni in occasioni speciali. Suo era il tubino scintillante celeste, indossato allo spettacolo Il Lago dei Cigni alla Royal Albert Hall di Londra il 3 giugno 1997. Suo era anche l'abito da sera nero con paillettes scelto per il gala del centenario della Tate Gallery a Londra, l'1 luglio 1997. Idem il romantico abito da sera nero e blu messo all'asta da Julien's Auctions, indossato in due apparizioni pubbliche formali.

Abito Jacques Azagury (julienslive.com)

Il vestito in questione presenta maniche lunghe, corpetto in velluto nero con stelle ricamate, gonna in organza blu royal a due strati con fascia e fiocco, spalline imbottite come imponeva la moda di quel decennio. La gonna ricorda il tutu di una ballerina ed è un perfetto accenno al patrocinio di lady D all'English National Ballet: amava moltissimo la danza. Lo ha sfoggiato prima in occasione di una cena organizzata dal sindaco di Firenze, quando è venuta in Italia con l'allora principe Carlo nell'aprile del 1985. Poi lady D è stata fotografata con questo abito addosso mentre assisteva a un'esibizione della Vancouver Symphony Orchestra all'Orpheum Theatre di Vancouver (Canada) nel maggio del 1986.

Abito Jacques Azagury (julienslive.com)

L'abito venduto all'asta è stato precedentemente esposto al Kensington Palace di Londra, come parte della mostra Fashion Rules. È stato venduto a una cifra record, 11 volte superiore al suo prezzo stimato. È infatti stato venduto da Julien's Auctions per un totale di 1.148.080 dollari americani, dunque più di un milione di euro. Era stato stimato "solo" per 100 mila dollari. A tutti gli effetti è ora il nuovo detentore del record come abito più costoso indossato da Diana venduto all’asta. Il precedente detentore del record, un abito di velluto del 1991 di Victor Edelstein, era stato aggiudicato per 604.800 dollari, la metà rispetto a quello di Jacques Azagury.

La camicia di Diana venduta all'asta

Allo stesso evento di Julien's Auctions è stata venduta anche la camicetta indossata da Diana per il suo ritratto di fidanzamento nel 1981. È una camicetta in crêpe rosa con colletto a gorgiera e plissettatura sul davanti. È stata venduto per 381.000 dollaro (350 mila euro), quasi quattro volte la sua stima originale di 80 mila dollari.