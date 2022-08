Arisa segue il trend della body chain: in estate la collana si indossa intorno alla vita Arisa è una delle grandi protagoniste dell’estate 2022 e, complice il cambiamento drastico dovuto al dimagrimento, non perde occasione per mettere la silhouette in mostra. Di recente ha esaltato il punto vita sottile seguendo il trend della body chain.

A cura di Valeria Paglionico

Arisa è una delle protagoniste dell'estate 2022, è da quando ha lanciato la nuova hit Tu mi perdición (con tanto di foto senza veli) che ha cominciato a fare il giro dell'Italia per esibirsi sui palcoscenici più ambiti e da allora ogni performance si è trasformata in un bagno di folla. Negli ultimi mesi è apparsa radicalmente trasformata e non solo perché ha detto addio alle lunghe extension, è anche dimagrita in modo drastico dopo aver rivelato di aver sofferto per amore. Non sorprende, dunque, che ora non esiti a mettere in mostra la silhouette tra audaci abiti cut-out e crop top. Nelle ultime ore, inoltre, ha deciso di mettere in risalto il punto vita seguendo il trend della body chain.

La collana "da fianchi" indossata da Arisa

L'avevamo lasciata completamente nuda per celebrare la sua unicità e oggi ritroviamo Arisa in una versione trendy e sensuale. Si è esibita a Marsala di recente e, oltre a essersi immortalata con il "nuovo" pixie cut in primo piano, ha anche mostrato un regalo ricevuto a fine performance. Di cosa si tratta? Di una body chain, ovvero di una collana da indossare intorno al punto vita. La cantante non ha esitato a fotografare in primo piano la sua silhouette mentre si alza la t-shirt, mettendo così in risalto la catenina d'argento sottile con un ciondolo a forma di albero della vita he le cade sul fianco.

La body chain di Arisa

La "nuova" Arisa

Negli ultimi mesi Arisa ha messo in atto una vera e propria rivoluzione e non solo dal punto di vista dello stile: se fino a qualche tempo fa appariva timida e impacciata tra maxi gonne e occhiali dalla montatura doppia, oggi non ci pensa su due volte a mettere in mostra il suo lato più sensuale ed erotico. Come ha spiegato sui social, si sente donna al 100% senza vergogna, si è liberata dai tabù e dai sensi di colpa tramandati per secoli e ora si accetta così com'è, riuscendo a celebrare il suo corpo "imperfetto". Non sorprende, dunque, che punti sempre più spesso su look audaci e che non abbia timore della nudità. Insomma, la nuova Arisa è libera, ribelle, spregiudicata, una donna nuova che vuole essere un esempio per tutte coloro che sentono a pressione degli stereotipi.